Чому тобі пора відмовитися від завужених джинсів: 4 вагомі причини

Були часи, коли завужені джинси вважалися ледь не найпопулярнішою моделлю у світі. Їх носили усі: від тінейджерів до накачаних і сильних чоловіків. Але часи змінюються. І тепер такий тип штанів уже не вважається ані модним, ані популярним. А ми назвемо щонайменше 4 причини відмовитися від завужених моделей.

Перед початком нового сезону варто переглянути свій гардероб. Почати можна, наприклад, з джинсів. Гайда разом з Men 24 розбиратися, чому ж завуженим моделям не місце у твоїй шафі.

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1. Вони не зручні

Погляньмо правді у вічі: завужені джинси – не такі уже й зручні. Тож не варто жертвувати комфортом заради стилю. Звичайно ж, ти можеш піти на певні компроміси заради того, щоб мати модний вигляд. Але не варто поспішати одягати надто тісні штани.

Нагадаємо, що з пранням деякі джинси можуть "всідатися", тож будь обережним, щоб обновка не стала екстремально тісною. Та й старі джинси теж можуть буквально тріщати по швах під час кожного кроку.

А ще у таких джинсах абсолютно неможливо носити, наприклад, смартфон чи гаманець. Тож потрібно буде або брати постійно з собою сумку-бананку, або куртку.



Такі джинси мають недостатньо вільного простору / Фото Ben O'Sullivan

І, найважливіший момент, завужені джинси вкрай складно одягнути або зняти. Особливо це стосується чоловіків з об'ємними сідницями або ногами. Тож такий крій може добряче підвести тебе під час намагання ефектно позбутися одягу в пориві пристрасті.

2. Вони можуть стати причиною проблем зі здоров'ям

Якщо ти відчуваєш напругу у паху, тиск на талію або стегно та біль в одному з яєчок – це означає, що ти носиш просто жахливезні штани. Не треба так.

Май на увазі, що вузькі штани можуть призвести до інфекцій сечовивідних шляхів. А це може стати причиною гіперактивності або слабкості сечового міхура. Також вони можуть зменшити кількість сперматозоїдів, адже ти власноруч забираєш простір біля яєчок, що заважає їм дихати. Те ж стосується неправильної спідньої білизни. Вона не повинна бути надто тісною.

3. Вони спотворюють твій силует

Незалежно від того, сильна у тебе статура, чи ні, твій силует не буде повністю виграшно підкресленим. Усупереч поширеній думці, фасони, що облягають, не можуть надати тобі V-подібну форму. Радше мовиться про Y. Тобто вони стискають твій контур і змушують тебе здаватися надзвичайно важким зверху.

Ця диспропорція також відбувається, навіть якщо ти від природи стрункий, і, по суті, підкреслює цю властивість у зоні твоїх стегон або литок.



Такі джинси роблять твій силует важчим / Фото Nenad Protic

4. Вони перестали бути трендом

Звичайно ж, вони все ще можуть бути актуальними. Принаймні серед бунтівної молоді. Проте вони втратили більшу частину своєї популярності серед впливових чоловіків і лідерів сучасного стилю.

Зауваж, що великі дизайнерські та креативні фірми сьогодні звертаються до фасонів з розкльошеними або широкими штанинами.

Що вибрати замість завужених джинсів?

Класичний крій завжди буде модним і доречним. Найкраще, що ти можеш зробити сьогодні, – віддавати перевагу прямим або трохи вільним фасонам. Також не виключай вільні силуети або моделі з об'ємними або мішкуватими лініями. Та й не забувай про те, що зараз у тренді вінтаж. Тому можна сміливо витягати з шафи татові старі штани, в яких він підривав танцпол!

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Якщо у твоєму гардеробі таки є завужені джинси – не поспішай їх відразу ж викидати. Приміряй кожну пару. Цілком імовірно, що не всі вони викликають лютий дискомфорт. Натомість від надто тісних моделей варто відмовитися бодай задля свого здоров'я.