Чому твоя кохана не хоче сексу: найпоширеніші причини

Твоя кохана віддаляється від тебе щоразу, коли ти згадуєш про секс? Якщо так, то на це може бути низка вагомих причин. І саме на них ми спробуємо зосередити нашу увагу.

Передовсім варто запам'ятати, що не завжди твоє бажання зайнятися сексом викликає відповідну реакцію у партнерки. Ба більше, іноді вона може відчувати неабиякий тиск, який буквально відштовхує. То чому вона може відмовлятися від сексу?

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1. Вона хоче його не настільки сильно

Не всі партнери мають однакове лібідо. У декого сексуальний потяг вищий, а у декого – нижчий. Це може бути причиною того, що твоя кохана не дуже зацікавлена у сексі. Тож дуже важливо це питання обговорити, щоб ані в тебе, ані в неї не виникало сумнівів у ваших стосунках.

Пряма та відверта розмова допоможе дійти до спільного знаменника, пов'язаного з частотою сексу.

2. Вона може відчувати тиск

Люди погано працюють під тиском або стресом. Твоя кохана може відчувати тягар того, що вона не робить тебе щасливим чи задоволеним. І тут не має значення, наскільки часто ви займаєтеся сексом.

Що потрібно робити? Дати їй зрозуміти, що на неї ніхто не тисне. А також пам'ятати про те, що секс повинен приносити задоволення вам обом.



Ти надто сильно тиснеш на неї / Фото We-Vibe Toys

3. Вона не відчуває зв'язок

Твоя партнерка може не відчувати емоційного зв'язку між вами. І це може бути причиною того, що вона буквально віддаляється від тебе. Не варто забувати про той факт, що емоційний зв'язок для багатьох жінок – необхідний аспект сексу.

Тож потурбуйся про те, щоб емоційний зв'язок між вами не зникав. Це дозволить бути задоволеним не лише стосунками, а й інтимним життям.

4. Вона може почуватися невпевнено

Твоя кохана може відмовлятися від сексу ще й тому, що вона не впевнена у своєму тілі. Тож тобі потрібно зробити усе можливе для того, щоб вона почувалася бажаною та сексуальною.

Засипай її компліментами, а також уникай фраз, які можуть засмутити. Від цього залежатиме регулярність вашого інтимного життя.

5. Інші проблеми

На сексуальне бажання можуть вплинути інші проблеми, які турбують твою кохану. Обговори їх з партнеркою, щоб разом справлятися з факторами, які стоять на заваді інтиму. Якщо цього не робити, то секс у вашій спальні дійсно стане рідкісним гостем.



На відсутність сексуального бажання можуть впливати інші проблеми / Фото Claudia van Zyl

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Ясна річ, що причин може бути значно більше. Ми ж зосередили нашу увагу на базових. Якщо ж проблема криється не в них, то вам варто серйозно обговорити усі можливість проблеми, які стоять на заваді щасливому інтимному життю.