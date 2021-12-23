Тож було б вельми несправедливо оминути увагою речі, про які більшість воліла б не говорити. І мовиться про ті закапелки сексуального життя, про які дізнаються лише ті, хто перебуває у тривалих стосунках.

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1. Оргазми дещо перебільшені

Почнімо з того, що не завжди секс закінчується оргазмом. Особливо це стосується панянок. Варто розуміти, що іноді це приємне заняття не дозволяє партнерам досягнути кульмінації, і це цілком нормально.

Краще зосередити увагу на пристрасті та вогні, який палає між вами обома. Нехай секс буде пристрасним, а досягнення оргазму – чудовим доповненням.



Секс не завжди закінчується оргазмом, і це нормально / Фото Dainis Graveris

2. Ви краще пізнаєте ваші тіла

З часом кожен у стосунках починає краще пізнавати не лише власне тіло, а й тіло свого партнера. Вас перестане бентежити той факт, що іноді може щось піти не за планом. Ви більше не засмучуватиметеся тоді, коли секс виявився недостатньо класним. Ми вже мовчимо про природні звуки, які можуть супроводжувати сам процес. На початку стосунків вони могли б бентежити та викликати певний дискомфорт, але не з часом.

Ви нарешті почнете розуміти, що секс – не ідеальна картинка, яку ми бачимо у кіно. Часто це щось дуже гаряче та кумедне водночас.

3. Деякі експерименти відверто безглузді

Ясна річ, що на початку стосунків вами буде керувати божевільна пристрасть. Тож немає нічого дивного, що ви хотітимете спробувати буквально усе, що бачили або на екранах, або у книжках. І лише з часом ви визнаєте, що деякі експерименти у ліжку абсолютно безглузді та не підходять для вас.

І тут немає нічого дивного. Для деяких позицій потрібно мати певну комплекцію тіла або фізичну форму. Тож варто змиритися, що секс у позиції мостика – не те, чим хотілося б займатися щодня.



Не всі експерименти у сексі можна вважати успішними / Фото Igor Starkov

4. Вас перестане турбувати волосся на тілі

На початку стосунків кожен з вас намагається виглядати бездоганно. Тож не дивно, що максимум уваги приділяється рослинності на тілі. І, що найцікавіше, її ми часто позбуваємося лише тому, що вона, здавалося б, зайва. З часом партнерам просто байдуже на наявність лобкового волосся або неголених пахв. Якщо ти закоханий у свою другу половинку, то такі дрібниці уже не мають ніякого значення для тебе.

Варто пам'ятати, що рослинність на тілі допустима. Але це означає, що потрібно приділяти гігієні удвічі більше уваги. У такому випадку можна уникнути неприємних запахів, а також дискомфорту, пов'язаного з нею.

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І це все лише вершинка айсберга. З часом партнери не звертають увагу на безліч речей. Але це не робить стосунки гіршими. Просто кожен вчиться сприймати один одного з його недоліками, а також насолоджуватися можливістю бути разом.