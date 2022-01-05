Чому у великому тенісі у такий дивний спосіб рахують очки

Чому футбольний м'яч багато років робили чорно-білим? А чому у тенісі так дивно рахують очки – 15, 30, 40?

І що це за порошок, яким користуються гімнасти? Про ці та інші цікаві спортивні факти – розповідаємо на Men 24.

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Чому футбольний м'яч тривалий час був чорно-білим

Класичний футбольний м'яч має 32 пазли – 12 чорних п'ятикутників та 20 білих шестикутників. Уперше саме такий м’яч виготовили у Данії у 1950, і саме він набув найбільшої популярності та поширення по світу.

Особливо з розвитком телебачення – телевізори були чорно-білими, і будь-які яскраві кольори на екранах мали вигляд різних відтінків сірого.

– телевізори були чорно-білими, і будь-які яскраві кольори на екранах мали вигляд різних відтінків сірого. Тож чорно-білий футбольний м'яч був досить яскравою плямою і чітко вирізнявся під час трансляції.

Згодом з'явилося кольорове ТБ, але традицію з м'ячем ще тривалий час зберігали.

Чому у великому тенісі так дивно рахують очки

15, 30, 40, гейм – погодься, дивнуватий спосіб ліку. Звідки такий взявся?

Річ у тім, що спочатку систему пов'язали з положенням стрілок на годиннику, який відраховував очки по чвертях – 15 хвилин, 30, 45 і 60 (гейм).

який відраховував очки по чвертях – 15 хвилин, 30, 45 і 60 (гейм). Потім якось набридло суддям говорити довге "сорок п'ять", і у Франції XIX століття його замінили на 40. Спростили так собі, звісно.

Потім, утім, спроб спрощення системи ліку було чимало, але всі вони зазнали невдачі.



Навіщо на м'ячі для гольфу роблять виїмки / Фото unsplash

Що це за порошок, яким користуються гімнасти

Білий порошок, яким гімнасти натирають руки гімнасти – це не крейда, як часто думають, а магнезія (сіль магнію). Вона чудово прибирає вологу, тож спортсмени з обробленими магнезією руками майже не мають шансу зірватися зі знаряддя.

Навіщо на м'ячі для гольфу роблять виїмки

"Винна" фізика. Виїмки на м'ячах для гольфу збільшують дальність їх польоту. Адже повітря зменшує вакуумний слід, обтікаючи нерівну сферу. Повітря навколо гладенької кулі під час її польоту створює зону зниженого тиску, а отже – і знижує швидкість. До слова, на стандартному м’ячі для гольфу – 336 виїмок.

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