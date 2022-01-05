Почему в большом теннисе таким странным образом считают очки

Почему футбольный мяч многие годы изготавливали черно-белым? А почему в теннисе так удивительно считают очки – 15, 30, 40?

И что это за порошок, которым пользуются гимнасты? Об этих и других интересных спортивных фактах – рассказываем на Men 24.

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Почему футбольный мяч долгое время был черно-белым

Классический футбольный мяч имеет 32 пазла – 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Впервые именно такой мяч изготовили в Дании в 1950, и именно он приобрел наибольшую популярность и распространение в мире.

Особенно с развитием телевидения – телевизоры были черно-белыми, и любые яркие цвета на экранах выглядели разными оттенками серого.

– телевизоры были черно-белыми, и любые яркие цвета на экранах выглядели разными оттенками серого. Так что черно-белый футбольный мяч был довольно ярким пятном и четко отличался во время трансляции.

Впоследствии появилось цветное ТВ, но традицию с мячом еще долго сохраняли.

Почему в большом теннисе так странно считают очки

15, 30, 40, гейм – согласись, странный способ счета. Откуда такой взялся?

Дело в том, что сначала систему связали с положением стрелок на часах, отсчитывавших очки по четвертям – 15 минут, 30, 45 и 60 (гейм).

отсчитывавших очки по четвертям – 15 минут, 30, 45 и 60 (гейм). Потом как-то надоело судьям говорить длинное "сорок пять", и во Франции XIX века его заменили на 40. Упростили так себе, конечно.

Потом, впрочем, попыток упрощения системы счета было немало, но все они потерпели неудачу.



Зачем на мяче для гольфа делают выемки / Фото unsplash

Что это за порошок, которым пользуются гимнасты

Белый порошок, которым гимнасты натирают руки – это не мел, как часто думают, а магнезия (соль магния). Она прекрасно убирает влагу, поэтому у спортсменов с обработанными магнезией руками почти нет шанса сорваться со снаряда.

Зачем на мяче для гольфа делают выемки

"Виновата" физика. Выемки на мячах для гольфа наращивают дальность их полета. Ведь воздух убавляет вакуумный след, обтекая неровную сферу. А воздух вокруг гладкого шара во время его полета создает зону пониженного давления, следовательно – и снижает скорость. К слову, в стандартном мяче для гольфа – 336 выемок.

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