"Чому так нудно": як не перетворити здорові стосунки у токсичні

Ми всі хочемо стабільних стосунків, а коли їх здобуваємо (побудувати здорові стосунки справді складно) – трапляється, починаємо нудьгувати. Втілена мрія, схоже, раптом може набриднути.

У здорових стосунках ми бачимо багато переваг – безпеку, довіру, особистісний розвиток. Але якось так складається, що самі собі стаємо найлютішим ворогом.

Також цікаво Патріотичні шоти і преміальна горілка: Nemiroff подають в одному з найвідоміших барів світу

Бо можемо дозволяти собі поведінку, яка призводить до руйнування найкращих стосунків, які у нас є. Або відчувати нудьгу у стосунках, які насправді ми хочемо зберегти.

Дві причини, чому тобі нудно в здорових стосунках – і як це виправити

Проблема токсичних стосунків є дуже важливою, оскільки вони можуть посилити стрес, призвести до розчарування, депресії та всіляких проблем із психічним здоров’ям. Але треба враховувати, що час від часу ми самі є джерелом токсичності, особливо якщо здаємося нудьзі.

Отже, як можна відповісти на запитання "чому так нудно"? І як це питання прибрати?



Є дві центральні причини, чому у здорових стосунках можна відчувати нудьгу / Фото unsplash

Загалом – нудьга у стосунках є звичайним явище. Але її можна неправильно витлумачити як ознаку того, що щось не так, або як ознаку того, що стосунки повинні закінчитися – хоча насправді це не геть так.

Бо тут мовиться не про те, щоб уникати поганих стосунків, а про те, щоб підтримувати хороші. А нудьга – це лише проблема сприйняття, а не щось погане у стосунках.

Експерти визначили два ключові фактори, через які ми можемо відчувати нудьгу в здорових, стабільних і добрих стосунках, і виявлення яких може допомогти змінити ситуацію.

Звикання до "емоційних американських гірок"

Якщо у тебе раніше було багато токсичних або проблемних стосунків, ти, ймовірно, звик до регулярних злетів та падінь, дуже напружених моментів, драматичності, тривоги, стресів. У здорових стосунках таке не трапляється або трапляється нечасто.



Нудьга – це проблема сприйняття, а не щось погане у стосунках / Фото unsplash

А тому тобі слід навчитися приймати "спокій" і розуміти, що відсутність постійних сварок, вибухових суперечок чи дуже екстремальних моментів насправді не є "браком іскри", інтересу, а є знаком того, що ти зійшовся з емоційно стабільною парою.

Постійне бажання робити більше, ніж робиш зараз

Багато людей думають, що любов потрібно заслужити – наполегливою працею, жертвами. Що потрібно бути тим, хто робить усе можливе для іншої людини, і що потрібно завжди боротися, щоб втримати її у своєму житті. Але це не так.

У здорових стосунках є баланс, рівність і розуміння того, що не потрібно жертвувати собою. Може здатися, що це робить все між вами менш інтенсивним. Але ж насправді це ознака того, що у тебе хороші стосунки з половинкою, яка тебе цінує.

Тож єдине, що тут треба робити – це радіти.