В здоровых отношениях мы видим много преимуществ – безопасность, доверие, личностное развитие. Но как-то так складывается, что сами себе становимся злейшим врагом.

Также интересно Патриотические шоты и премиальная водка: Nemiroff подают в одном из самых известных баров мира

Потому что можем позволять себе поведение, которое приводит к разрушению лучших отношений, которые у нас есть. Или ощущать скуку в отношениях, которые мы на самом деле хотим сохранить.

Две причины, почему тебе скучно в здоровых отношениях – и как это исправить

Проблема токсичных отношений очень важна, поскольку они могут усугубить стресс, привести к разочарованию, депрессии и всевозможным проблемам с психическим здоровьем. Но надо учитывать, что иногда мы сами являемся источником токсичности, особенно если сдаемся скуке.

Итак, как можно ответить на вопрос "почему так скучно"? И как этот вопрос убрать?



Есть две центральные причины, почему в здоровых отношениях можно испытывать скуку / Фото unsplash

В общем – скука в отношениях является обычным явлением. Но ее можно неправильно истолковать как признак того, что что-то не так, или как признак того, что отношения должны закончиться – хотя на самом деле это не так.

Ибо здесь речь не о том, чтобы избегать плохих отношений, а о том, чтобы поддерживать хорошие. А скука – это только проблема восприятия, а не что-то плохое в отношениях.

Эксперты определили два ключевых фактора, из-за которых мы можем испытывать скуку в здоровых, стабильных и хороших отношениях, и выявление которых может помочь изменить ситуацию.

Привыкание к "эмоциональным американским горкам"

Если у тебя раньше было много токсичных или проблемных отношений, ты, вероятно, привык к регулярным взлетам и падениям, очень напряженным моментам, драматичности, тревоге, стрессам. В здоровых отношениях такое не случается или случается нечасто.



Тоска – это проблема восприятия, а не что-то плохое в отношениях / Фото unsplash

А потому тебе следует научиться принимать "спокойствие" и понимать, что отсутствие постоянных ссор, взрывных споров или очень экстремальных моментов на самом деле не является "нехваткой искры", интереса, а знаком того, что ты сошелся с эмоционально стабильной парой.

Постоянное желание делать больше, чем делаешь сейчас

Многие думают, что любовь нужно заслужить – упорным трудом, жертвами. Что нужно быть тем, кто делает все возможное для другого человека, и что нужно всегда бороться, чтобы удержать его в своей жизни. Но это не так.

В здоровых отношениях есть баланс, равенство и понимание того, что не нужно жертвовать собой. Может показаться, что это делает все между вами менее интенсивным. Но на самом деле это признак, что у тебя хорошие отношения с половинкой, которая ценит тебя.

Так что единственное, что здесь нужно делать – это радоваться.