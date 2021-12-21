У чорних рукавичках і сонцезахисних окулярах: Крістіна Агілера знялася топлес

Крістіна Агілера не стомлюється епатувати публіку. Цього разу співачка знялася топлес, прикривши голі груди руками. І це однозначно треба бачити на власні очі!

Розкішна співачка Крістіна Агілера добряче знається на тому, що подобається її підписникам понад усе. Тож не дивно, що вона регулярно викладає у мережу світлини, на яких позує у відвертих образах. Не став винятком її останній пост.

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На серії кадрів, які з'явилися в інстаграмі виконавиці, вона позує топлес. Доповнюють пікантний образ пара довгих чорних рукавиць, а також сонцезахисні окуляри. Милуватися Крістіною Агілерою можна буквально вічність. Тож не дивно, що її підписники буквально засипали її лайками, а також коментарями:

"Королева Всесвіту";

"Ти надзвичайно бездоганна";

"Бачу, Леді Гага тебе надихає";

"Я закоханий у тебе";

"Сексуальна легенда";

"Природна краса, від якої неможливо відірвати погляду";

"Чому ти настільки крута?".



Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери



Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери



Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери



Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери



Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери

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Слідкувати за Крістіною Агілерою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо і тобі долучитися до її армії прихильників. Це дозволить бути одним з перших, хто милуватиметься гарячими фотографіями співачки.