В черных перчатках и солнцезащитных очках: Кристина Агилера снялась топлес
Источник:инстаграм Кристины Агилеры
Кристина Агилера не устает эпатировать публику. На этот раз певица снялась топлес, прикрыв голую грудь руками. И это однозначно нужно видеть своими глазами!
Роскошная певица Кристина Агилера хорошо разбирается в том, что нравится ее подписчикам превыше всего. Неудивительно, что она регулярно выкладывает в сеть фотографии, на которых позирует в откровенных образах. Не стал исключением ее последний пост.
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На серии кадров, появившихся в инстаграме исполнительницы, она позирует топлес. Дополняют пикантный образ пара длинных черных перчаток, а также солнцезащитные очки. Любоваться Кристиной Агилерой можно буквально вечность. Неудивительно, что ее подписчики буквально засыпали ее лайками, а также комментариями:
- "Королева Вселенной";
- "Ты очень безупречна";
- "Вижу, Леди Гага тебя вдохновляет";
- "Я влюблен в тебя";
- "Сексуальная легенда";
- "Естественная красота, от которой невозможно оторвать взгляда";
- "Почему ты настолько крутая?".
Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры
Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры
Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры
Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры
Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры
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Следить за Кристиной Агилерой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем и тебе приобщиться к ее армии поклонников. Это позволит быть одним из первых, кто будет наслаждаться горячими фотографиями певицы.