Даша Астаф'єва розбурхала мережу сталевим пресом: ефектні фото, зняті на даху
Джерело:інстаграм Даші Астаф'євої
Давно ми не заглядали до Даші Астаф'євої в інстаграм, а дарма. Красуня хоч і не так часто, але тішить своїх прихильників спокусливими світлинами. Цього разу саме такий випадок. Тож гайда насолоджуватися гаряченьким від співачки разом з Men 24!
На світлинах, якими Даша Астаф'єва поділилася зі своїми підписниками, красуня показує, наскільки їй личить total-black. Для зйомки співачка обрала чорний топ, легінси та піджак. А певної легкості та невимушеності кадрам додає локація. Як ти вже зрозумів, зірка постала перед камерою на даху будинку.
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Неозброєним оком кожен прихильник Даші Астаф'євої міг розгледіти її сталевий прес. А остання фотографія узагалі позбавила підписників співачки сну. Тож не дивно, що її буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ця серія підкорила";
- "Найкраща з найкращих";
- "Це просто шедевр";
- "Шикарно";
- "Люблю вас, Дашо, з щирого серця";
- "Дуже красива та харизматична";
- "Як завжди вогонь";
- "Обожнюю тебе".
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої
Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої
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Від Даші Астаф'євої просто неможливо відірвати погляду. Та й ми не закликаємо тебе цього робити. Краще підписатися на співачку. Гарантуємо, попереду на тебе очікує ще дуже багато гарячого від зірки. Тож не проґав можливості милуватися нею у своїй стрічці.