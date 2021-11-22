Даша Астаф'єва розбурхала мережу сталевим пресом: ефектні фото, зняті на даху

Давно ми не заглядали до Даші Астаф'євої в інстаграм, а дарма. Красуня хоч і не так часто, але тішить своїх прихильників спокусливими світлинами. Цього разу саме такий випадок. Тож гайда насолоджуватися гаряченьким від співачки разом з Men 24!

На світлинах, якими Даша Астаф'єва поділилася зі своїми підписниками, красуня показує, наскільки їй личить total-black. Для зйомки співачка обрала чорний топ, легінси та піджак. А певної легкості та невимушеності кадрам додає локація. Як ти вже зрозумів, зірка постала перед камерою на даху будинку.

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Неозброєним оком кожен прихильник Даші Астаф'євої міг розгледіти її сталевий прес. А остання фотографія узагалі позбавила підписників співачки сну. Тож не дивно, що її буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Ця серія підкорила";

"Найкраща з найкращих";

"Це просто шедевр";

"Шикарно";

"Люблю вас, Дашо, з щирого серця";

"Дуже красива та харизматична";

"Як завжди вогонь";

"Обожнюю тебе".



Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої



Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої



Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої



Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої



Даша Астав'єва на даху похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Астаф'євої

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Від Даші Астаф'євої просто неможливо відірвати погляду. Та й ми не закликаємо тебе цього робити. Краще підписатися на співачку. Гарантуємо, попереду на тебе очікує ще дуже багато гарячого від зірки. Тож не проґав можливості милуватися нею у своїй стрічці.