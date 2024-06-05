Даша Майорова виклала гарячі фото у купальнику: фанати сумніваються, чи справжні у неї груди

Цього разу ми заглянули на сторінку співачки Даші Майорової в інстаграмі. І побачили таке, чим відразу ж вирішили поділитися з тобою.

Співачка Даша Майорова виклала серію світлин. На них вона позує у купальнику. Він з одного боку ніби прикриває бюст зірки, а з іншого – не дуже. Власне, це і викликало сумніви у її підписників.

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Фанати сумніваються, що груди справжні

Приблизно такі фотки я хотіла у 2007 коли фоткалась біля дерева,

– написала Даша у дописі.

Підписники співачки відразу звернули увагу на її пишний бюст. Частина з них запитувала, де Даша Майорова робила груди. Їм здалося, що красуня вдавалася до пластики.

У кого ви робили груди? Мені теж це цікаво. Хоч би сказала, що зробила.

Даша Майорова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Майорової

Разом з тим, були також ті, хто просто засипав її компліментами. Ось лише частина з них:

"Яка гарна";

"Чарівна";

"Ікона";

"Ти просто вау";

"Підкажіть, будь ласка, де можна придбати таке дерево, біля якої ви стоїте?";

"Як завжди найкрасивіша сексі-шпексі";

"Ну, Даша, підпал";

"Виходить, що мрії здійснюються, хотіла такі фотки – тепер маєш";

"Спекотно".

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Даша Майорова – однозначно та красуня, на яку варто підписатися. Зробити це слід негайно, щоб не пропустити найцікавіше. Повір, вона точно ще має чим тебе здивувати та потішити.