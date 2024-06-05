Даша Майорова выложила горячие фото в купальнике: фанаты сомневаются, настоящая ли у нее грудь

5 июня 2024, 22:52
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Источник:

инстаграм Даши Майоровой

В этот раз мы заглянули на страничку певицы Даши Майоровой в инстаграме. И увидели такое, чем сразу же решили поделиться с тобой.

Певица Даша Майорова выложила серию фотографий. На них она позирует в купальнике. Он с одной стороны будто прикрывает бюст звезды, а с другой – не очень. Собственно, это и вызвало сомнения у ее подписчиков.

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Фанаты сомневаются, что грудь настоящая

Примерно такие фотки я хотела в 2007 когда фоткалась возле дерева,
– написала Даша в заметке.

Подписчики певицы сразу обратили внимание на ее пышный бюст. Часть из них спрашивала, где Даша Майорова делала грудь. Им показалось, что красавица прибегала к пластике.

У кого вы делали грудь? Мне тоже это интересно. Хоть бы сказала, что сделала.

Даша Майорова в купальнике взбудоражила сеть / Фото из инстаграма Майоровой

Вместе с тем, были также те, кто просто засыпал ее комплиментами. Вот лишь часть из них:

  • "Какая красивая";
  • "Волшебная";
  • "Икона";
  • "Ты просто вау";
  • "Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести такое дерево, возле которой вы стоите?";
  • "Как всегда самая красивая секси-шпекси";
  • "Ну, Даша, поджог";
  • "Получается, что мечты сбываются, хотела такие фотки – теперь имеешь";
  • "Жарко".

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Даша Майорова – однозначно та красавица, на которую стоит подписаться. Сделать это следует немедленно, чтобы не пропустить самое интересное. Поверь, ей точно еще есть чем тебя удивить и порадовать.

Автор: Едуард Хомченко