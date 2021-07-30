Українська телеведуча розбурхала мережу спокусливими вигинами: оголені фото 18+

Давненько ми не чули про Дашу Трегубову. Тож для нас став справжньою несподіванкою її новий пост. На ньому популярна українська телеведуча позує оголеною, прикривши тіло пальтом. Насолоджуйся порцією спокуси від Даші Трегубової на Men 24!

Даша Трегубова однозначно викликає непідробний захват. Тож не дивно, що кожен її новий пост в інстаграмі не на жарт розбурхує користувачів соціальної мережі. От, наприклад, цього разу українська телеведуча виклала фото, на яких позує практично повністю голою.

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"Мені подруга каже, що я лінива... і давно нічого не пишу в інстаграмі. Мені є чим виправдатися, чесно", – написала вона під публікацією.

Кадри, на яких можна помилуватися спокусливими вигинами Даші Трегубової, зібрали тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти жіночна";

"Ну, не лінива, а красива!";

"Фото дійсно високохудожні";

"Ну як пережити таку красу?";

"Неймовірно розкішно";

"Чудова фігура";

"Красиво. Ідеально. Граціозно";

"Справжня богиня";

"Даша, ви – неперевершена".



Даша Трегубова прикрила оголене тіло пальтом / Фото з інстаграму Трегубової



Гарячі фото Даші Трегубової розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Трегубової

Нам теж надзвичайно сильно подобається свіжий пост Даші Трегубової. Ба більше: ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї, щоб не пропустити свіжу порцію гаряченького від української телеведучої!

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