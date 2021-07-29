Солоденьке, як ми знаємо, завжди залишається на десерт. Щось подібне можна сказати й про легкоатлетів, котрі змагаються на Олімпійських іграх. Вони боротимуться за чемпіонські титули відзавтра, 30 липня, і до самого завершення Олімпіади-2020, 8 серпня. Вболіваймо за наших красунь та тримаємо кулачки за них!

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Спокусливі фото українських легкоатлеток

Марина Бех-Романчук

Розкішна українська легкоатлетка вражає своїми надзвичайними стрибками у довжину. Вона стала призеркою світових і континентальних першостей, чемпіонкою Універсіади, а також учасницею Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонкою Європи та багаторазовою чемпіонкою України. Маємо надію, на цьогорічній Олімпіаді-2020 їй пощастить, і вона здобуде ще й "золото"!





Спокусливі фото Марини Бех-Романчук, якими вона ділиться у мережі / Фото з інстаграму Бех-Романчук

Юлія Левченко

На відміну від своєї колеги по цеху Марини Бех-Романчук, Юлія Левченко справжня профі у стрибках у висоту. Цікаво, що вона – чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року. Тож дуже хотілося б, щоб і в дорослій Олімпіаді Юлії вдалося вразити усіх своїми вміннями та майстерністю.





Юлія Левченко з задоволенням показує свою розкішну фігуру / Фото з інстаграму Левченко

Ярослава Магучіх

Ярослава – ще одна українська легкоатлетка, котра спеціалізується на стрибках у висоту. Вона також є чемпіонкою Європи з легкої атлетики у приміщеннях, чемпіонкою Європи серед юніорів, а також рекордсменкою світу серед юніорів. І все це у свої скромні 19 років. Ми тримаємо кулачки за Ярославу та хочемо, щоб вона здобула чемпіонське звання ще й на Олімпіаді-2020.





Ярослава Магучіх побореться за медалі на Олімпіаді-2020 / Фото з інстаграму Магучіх

Ірина Геращенко

Ні, не варто плутати її однофамілицею з політики. Наша Ірина Геращенко – ще одна стрибунка у висоту. Вона також боротиметься за можливість стати чемпіонкою цьогорічних Олімпійських ігор!





Ірина Геращенко обожнює відпочивати біля моря / Фото з інстаграму Геращенко

Ольга Саладуха

Не могли ми оминути увагою неймовірну Ольгу Саладуху. Вона у нас спеціалізується на потрійному стрибку та стрибках у довжину. 38-річна спортсменка – чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор у Лондоні, а також заслужений майстер спорту України.





Ольга Саладуха вражає своїми розкішними формами / Фото з інстаграму Саладухи

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Ірина Климець

Чарівна Ірина Климець – тендітна та сильна легкоатлетка, чия спеціалізація – метання молота. У 2016 році вона уже брала участь в Олімпійських ігор, але тоді їй не надто пощастило. Можливо, цьогоріч спортсменка зможе вразити не лише нас, а й весь світ своїми досягненнями!





Ірина Климець спеціалізується на метанні молота / Фото з інстаграму Климець

Яна Гладійчук

А от Яна Гладійчук спеціалізується на стрибках з жердиною. Спортсменка – багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів України. Цікаво, що почала вона свою спортивну кар'єру як багатоборка, але з часом вирішила змінити спеціалізацію. Тож нам дуже хочеться, щоб у стрибках з жердиною вона зуміла стати чемпіонкою на Олімпіаді-2020!





Яна Гладійчук з задоволенням знімається у спокусливих образах / Фото з інстаграму Гладійчук

Катерина Климюк

Сильна сторона легкоатлетки Катерини Климюк – біг на 400 метрів. Вона уже може похизуватися "бронзою" у чемпіонаті Європи серед молоді, чемпіонством в Універсіаді. А ще Катерина Климюк – рекордсменка України з естафетного бігу 4 х 400 метрів у приміщенні. Нам уже не терпиться повболівати за спортсменку. Підозрюємо, вона ще усіх нас здивує!





Катерина Климюк теж регулярно ділиться гарячими фото в мережі / Фото з інстаграму Климюк

Вікторія Ткачук

А це колега Катерини Климюк по дисципліні. Сильні сторони Вікторії – біг на 400 метрів, а також на 400 метрів з бар'єрами. Спортсменка уже є багаторазовою чемпіонкою та призеркою національних першостей у спринтерських дисциплінах, а також рекордсменкою України з естафетного бігу 4 х 400 метрів у приміщенні. А ще вона брала участь в Олімпійських іграх 2016 року у Ріо.





Вікторія Ткачук уже брала участь в Олімпійських іграх 2016 року у Ріо / Фото з інстаграму Ткачук

Анна Рижикова

До твоєї уваги ще одна українська легкоатлетка, котра спеціалізується на бігу на 400 метрів і бігу з бар'єрами на ту ж відстань. У її скарбничці досягнень – "бронза" Олімпійських ігор в естафетному бігу 4 х 400 метрів у Лондоні.





Анна Рижикова у Лондоні здобула "бронзу" на Олімпіаді-2012 / Фото з інстаграму Рижикової

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Нам залишається лише тримати кулачки за наших сильних і вродливих легкоатлеток. Бажаємо їм успіху та щиро вболіваємо за кожне їхнє досягнення в Олімпіаді-2020