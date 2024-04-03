Злочинець попросив в оголошенні про його розшук не згадувати одну деталь, яка його ображає
Джерело:Metro
Деніел Келлавей – горе-злочинець. Його оголосили у розшук, але чоловіка обурило не це. Він ображений на одну деталь, яку згадують в оголошеннях.
Злочинець засмучений тим, що поліцейські в оголошенні сповістили всім, що у нього рідке волосся. Себто скоєний злочин не так бентежив, як лисина.
Варте уваги Життя зруйнувала одна сцена: популярний порноактор розповів, як став пастором
Закликав не згадувати лисину
Деніел Келлавей сказав поліції графства Ейвон і Сомерсет, що "немає потреби згадувати про лисину" після того, як поліція звернулася з проханням повідомити про його місцеперебування.
Вони описали 29-річного чоловіка як "білого, близько 175 сантиметрів, середньої статури, з карими очима, рідіючим каштановим волоссям і волоссям на обличчі".
Келловею не сподобався цей жорстокий, на його думку, але точний опис, і він відповів: "Я їду до Туреччини, щоб розібратися з цим, а потім ми вас наздоженемо".
Його розшукують у зв'язку з кількома поточними розслідуваннями, пов'язаними з порушеннями правил дорожнього руху, заподіянням кримінальної шкоди та погрозами.
Але у Келлавея з'явилися шанувальники у соціальних мережах, і він навіть відповідає на компліменти словами: "Треба ж посміятися, чи не так, приятелю".
Чоловік ображений через згадку про облисіння / Фото Metro
Він навіть знову звернувся до поліції з проханням змінити його вік після того, як минув його день народження.
Детектив у відставці Мік Невілл сказав: "Я не сумніваюся, що поліція прочісуватиме околиці в його пошуках. Але Келловею недовго доведеться сміятися з цього конфлікту з законом – мережа буде затягувати його у свої тенета".
Досі йому вдавалося уникати поліції.
Келловей пов'язаний з Хентсбріджем, Гластонбері, Мілборн-Портом, Темплкомбом, Вінкантоном і Північним Дорсетом.
Ознаки облисіння
Часом облисіння може бути пов'язане зі звичайним втратою волосся. Але існують специфічні ознаки, які можуть підказати про початок цього процесу. Тут декілька ключових показників:
- Зменшення товщини волосся та ослаблення коренів. Початковими сигналами можуть бути тонші волосини та слабкі корені. Це можна помітити на гребені або на одязі.
- Повільний ріст волосся. Якщо волосся починає рости повільніше, ніж раніше, особливо в районі скронь або лінії росту, це може бути ознакою облисіння.
- Зміни в кольорі та стані волосся. Пошкоджене волосся може втратити природний колір та стати неоднорідним у текстурі. Також варто звернути увагу на випадання волосся разом з відлущуванням, що може супроводжуватися свербежем.
Читай також Чому навіть після дуже хорошого масажу може виникати біль та як з цим впоратися
Своєчасне виявлення цих ознак може допомогти у запобіганні подальшого розвитку облисіння та вчасному пошуку методів лікування.