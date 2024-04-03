Злочинець попросив в оголошенні про його розшук не згадувати одну деталь, яка його ображає

Деніел Келлавей – горе-злочинець. Його оголосили у розшук, але чоловіка обурило не це. Він ображений на одну деталь, яку згадують в оголошеннях.

Злочинець засмучений тим, що поліцейські в оголошенні сповістили всім, що у нього рідке волосся. Себто скоєний злочин не так бентежив, як лисина.

Варте уваги Життя зруйнувала одна сцена: популярний порноактор розповів, як став пастором

Закликав не згадувати лисину

Деніел Келлавей сказав поліції графства Ейвон і Сомерсет, що "немає потреби згадувати про лисину" після того, як поліція звернулася з проханням повідомити про його місцеперебування.

Вони описали 29-річного чоловіка як "білого, близько 175 сантиметрів, середньої статури, з карими очима, рідіючим каштановим волоссям і волоссям на обличчі".

Келловею не сподобався цей жорстокий, на його думку, але точний опис, і він відповів: "Я їду до Туреччини, щоб розібратися з цим, а потім ми вас наздоженемо".

Його розшукують у зв'язку з кількома поточними розслідуваннями, пов'язаними з порушеннями правил дорожнього руху, заподіянням кримінальної шкоди та погрозами.

Але у Келлавея з'явилися шанувальники у соціальних мережах, і він навіть відповідає на компліменти словами: "Треба ж посміятися, чи не так, приятелю".



Чоловік ображений через згадку про облисіння / Фото Metro

Він навіть знову звернувся до поліції з проханням змінити його вік після того, як минув його день народження.

Детектив у відставці Мік Невілл сказав: "Я не сумніваюся, що поліція прочісуватиме околиці в його пошуках. Але Келловею недовго доведеться сміятися з цього конфлікту з законом – мережа буде затягувати його у свої тенета".

Досі йому вдавалося уникати поліції.

Келловей пов'язаний з Хентсбріджем, Гластонбері, Мілборн-Портом, Темплкомбом, Вінкантоном і Північним Дорсетом.

Ознаки облисіння

Часом облисіння може бути пов'язане зі звичайним втратою волосся. Але існують специфічні ознаки, які можуть підказати про початок цього процесу. Тут декілька ключових показників:

Зменшення товщини волосся та ослаблення коренів. Початковими сигналами можуть бути тонші волосини та слабкі корені. Це можна помітити на гребені або на одязі.

Початковими сигналами можуть бути тонші волосини та слабкі корені. Це можна помітити на гребені або на одязі. Повільний ріст волосся. Якщо волосся починає рости повільніше, ніж раніше, особливо в районі скронь або лінії росту, це може бути ознакою облисіння.

Якщо волосся починає рости повільніше, ніж раніше, особливо в районі скронь або лінії росту, це може бути ознакою облисіння. Зміни в кольорі та стані волосся. Пошкоджене волосся може втратити природний колір та стати неоднорідним у текстурі. Також варто звернути увагу на випадання волосся разом з відлущуванням, що може супроводжуватися свербежем.

Читай також Чому навіть після дуже хорошого масажу може виникати біль та як з цим впоратися

Своєчасне виявлення цих ознак може допомогти у запобіганні подальшого розвитку облисіння та вчасному пошуку методів лікування.