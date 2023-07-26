Що таке депресія з усмішкою і чому вона все частіше вражає успішних чоловіків

Ти чув про депресію з усмішкою? Це тип депресії, який нелегко виявити, бо він ховається – за фасадом успіху, щастя та сили. Але він так само руйнівний і шкідливий, як і будь-який інший.

Найчастіше депресію з усмішкою виявляють у людей, які досягли успіху і, здавалося б, тримають все під контролем у своєму житті. Все здається ідеальним, але...

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Психоаналітикиня Адріана Ортіс, експертка з питань стосунків із Міжнародної психоаналітичної асоціації, розповіла докладно про цей тип депресії. Далі читай, на що слід звернути увагу.

Депресія і смуток – це не одне і те ж

Смуток – це стан душі, він може бути тимчасовим, а може бути симптомом депресії. При цьому депресія – це не тільки смуток. Можна навіть мати щасливий вигляд, але бути пригніченим, а саме це трапляється за депресії з усмішкою.

депресії. При цьому депресія – це не тільки смуток. Можна навіть мати щасливий вигляд, але бути пригніченим, а саме це трапляється за депресії з усмішкою. Щоб діагностувати депресію, треба провести щонайменше 2 тижні з кількома симптомами, які-от смуток, неконтрольований плач, відмова від улюблених видів діяльності, переїдання (особливо солодкого) або відсутність бажання їсти, проблеми зі сном, нестача енергії тощо.

Що таке депресія з усмішкою

За статистикою, понад 300 мільйонів людей у світі страждають на депресію. З клінічної точки зору депресія з усмішкою також відома як атипова або високофункціональна депресія.

на депресію. З клінічної точки зору депресія з усмішкою також відома як атипова або високофункціональна депресія. За такої депресії є смуток або відчуття неповноцінності, але людина при цьому перебуває у стабільному стані та здається, що у неї немає причин для смутку. Це можуть бути навіть дуже успішні люди, що ускладнює встановлення діагнозу. Тобто це свого роду замаскована або прихована депресія.



Що потрібно знати про депресію з усмішкою, щоб розпізнати та усунути її / Фото freepik

Які чоловіки ризикують постраждати від депресії з усмішкою

Цей тип депресії пов'язаний з людьми, які є або здаються дуже сильними. У нашому суспільстві є соціокультурні стереотипи щодо чоловіків (щодо жінок так само, але зараз розглядаємо саме чоловічий аспект). До прикладу, "чоловіки не плачуть", "чоловік завжди має бути сильним" тощо.

щодо чоловіків (щодо жінок так само, але зараз розглядаємо саме чоловічий аспект). До прикладу, "чоловіки не плачуть", "чоловік завжди має бути сильним" тощо. Насправді вони шкодять і заважають чоловікам контактувати зі своєю емоційною стороною, а отже – виявляти, все з нею гаразд чи ні. У випадку з чоловіками депресія з усмішкою часто пов'язана саме з маскулінністю, адже стани смутку, плачу, зневіри хибно асоціюються з чимось жіночим. А от гнів, дратівливість і агресію виявляти чоловікові начебто дозволено.

Як розпізнати депресію з усмішкою

Перше, що потрібно знати: ніхто не може бути щасливим весь час. Щастя – це швидкоплинні миті, а от якщо людина "постійно щаслива", це насправді слід розглядати як тривожний сигнал.

не може бути щасливим весь час. Щастя – це швидкоплинні миті, а от якщо людина "постійно щаслива", це насправді слід розглядати як тривожний сигнал. Токсичний позитив – це попереджувальний знак, що щось не зовсім гаразд, особливо коли є інші симптоми традиційної депресії (як-от збільшення ваги, брак енергії та постійні незрозумілі головні болі або болі в спині).



Якщо людина постійно щаслива – це тривожний сигнал, особливо за наявності інших симптомів / Фото freepik

Як лікують депресію з усмішкою

Передовсім, треба звернутися до психотерапевта – по професійну допомогу, яка є дуже важливою, оскільки депресія виліковна саме за допомогою психологічного лікування. Людина повинна припинити думати, що мати депресію або просити про допомогу – це слабкість, або – що вона "сама пройде". Отже, необхідно прийняти свої емоції й визнати, що щось не так, і що емоції – це людське.

– по професійну допомогу, яка є дуже важливою, оскільки депресія виліковна саме за допомогою психологічного лікування. Людина повинна припинити думати, що мати депресію або просити про допомогу – це слабкість, або – що вона "сама пройде". Отже, необхідно прийняти свої емоції й визнати, що щось не так, і що емоції – це людське. Ортіс також рекомендує звернутися до мереж підтримки, щоб мати можливість поговорити про це, підвищити обізнаність і відчути, що тебе слухають. Крім того, слід займатися фізичною активністю, бо це допомагає вивільнити ендорфіни та покращити самопочуття. І ще раз – все це має супроводжуватися терапією, яка є найкориснішим інструментом для покращення психічного здоров'я.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.