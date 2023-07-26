Що таке депресія з усмішкою і чому вона все частіше вражає успішних чоловіків
Джерело:GQ
Ти чув про депресію з усмішкою? Це тип депресії, який нелегко виявити, бо він ховається – за фасадом успіху, щастя та сили. Але він так само руйнівний і шкідливий, як і будь-який інший.
Найчастіше депресію з усмішкою виявляють у людей, які досягли успіху і, здавалося б, тримають все під контролем у своєму житті. Все здається ідеальним, але...
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Психоаналітикиня Адріана Ортіс, експертка з питань стосунків із Міжнародної психоаналітичної асоціації, розповіла докладно про цей тип депресії. Далі читай, на що слід звернути увагу.
Депресія і смуток – це не одне і те ж
- Смуток – це стан душі, він може бути тимчасовим, а може бути симптомом депресії. При цьому депресія – це не тільки смуток. Можна навіть мати щасливий вигляд, але бути пригніченим, а саме це трапляється за депресії з усмішкою.
- Щоб діагностувати депресію, треба провести щонайменше 2 тижні з кількома симптомами, які-от смуток, неконтрольований плач, відмова від улюблених видів діяльності, переїдання (особливо солодкого) або відсутність бажання їсти, проблеми зі сном, нестача енергії тощо.
Що таке депресія з усмішкою
- За статистикою, понад 300 мільйонів людей у світі страждають на депресію. З клінічної точки зору депресія з усмішкою також відома як атипова або високофункціональна депресія.
- За такої депресії є смуток або відчуття неповноцінності, але людина при цьому перебуває у стабільному стані та здається, що у неї немає причин для смутку. Це можуть бути навіть дуже успішні люди, що ускладнює встановлення діагнозу. Тобто це свого роду замаскована або прихована депресія.
Що потрібно знати про депресію з усмішкою, щоб розпізнати та усунути її / Фото freepik
Які чоловіки ризикують постраждати від депресії з усмішкою
- Цей тип депресії пов'язаний з людьми, які є або здаються дуже сильними. У нашому суспільстві є соціокультурні стереотипи щодо чоловіків (щодо жінок так само, але зараз розглядаємо саме чоловічий аспект). До прикладу, "чоловіки не плачуть", "чоловік завжди має бути сильним" тощо.
- Насправді вони шкодять і заважають чоловікам контактувати зі своєю емоційною стороною, а отже – виявляти, все з нею гаразд чи ні. У випадку з чоловіками депресія з усмішкою часто пов'язана саме з маскулінністю, адже стани смутку, плачу, зневіри хибно асоціюються з чимось жіночим. А от гнів, дратівливість і агресію виявляти чоловікові начебто дозволено.
Як розпізнати депресію з усмішкою
- Перше, що потрібно знати: ніхто не може бути щасливим весь час. Щастя – це швидкоплинні миті, а от якщо людина "постійно щаслива", це насправді слід розглядати як тривожний сигнал.
- Токсичний позитив – це попереджувальний знак, що щось не зовсім гаразд, особливо коли є інші симптоми традиційної депресії (як-от збільшення ваги, брак енергії та постійні незрозумілі головні болі або болі в спині).
Якщо людина постійно щаслива – це тривожний сигнал, особливо за наявності інших симптомів / Фото freepik
Як лікують депресію з усмішкою
- Передовсім, треба звернутися до психотерапевта – по професійну допомогу, яка є дуже важливою, оскільки депресія виліковна саме за допомогою психологічного лікування. Людина повинна припинити думати, що мати депресію або просити про допомогу – це слабкість, або – що вона "сама пройде". Отже, необхідно прийняти свої емоції й визнати, що щось не так, і що емоції – це людське.
- Ортіс також рекомендує звернутися до мереж підтримки, щоб мати можливість поговорити про це, підвищити обізнаність і відчути, що тебе слухають. Крім того, слід займатися фізичною активністю, бо це допомагає вивільнити ендорфіни та покращити самопочуття. І ще раз – все це має супроводжуватися терапією, яка є найкориснішим інструментом для покращення психічного здоров'я.