Подивися на статки Девіда Бекхема та Вікторії Бекхем: хто багатший

Документальний фільм про Бекхема вийшов на Netflix, тож зараз знаменита пара Девід і Вікторія знову стали масово обговорюваними в ЗМІ та соціальних мережах. Серед іншого людей цікавить, хто – чоловік чи дружина – має більше активів.

Девід Бекхем грав у багатьох відомих футбольних клубах, включаючи "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Лос-Анджелес Гелаксі", "Мілан" і "Парі Сен-Жермен". Його багатство сформувалося, коли він був футболістом.

Дивися також Незамінна класика для вечора з друзями: як приготувати Dirty Martini Vodka

Хто має більше грошей – Девід Бекхем чи Вікторія Бекхем

Колишній півзахисник збірної Англії був одним із найбільш високооплачуваних спортсменів свого часу. А також його спонсорами та рекламодавцями були багато відомих брендів, як-от Armani, Gillette, PepsiCo, Adidas тощо.

Повісивши бутси на цвях, Девід Бекхем одразу занурився у світ бізнесу, заснувавши DB Venture у 2014 році як центр його власної бізнес-діяльності. І при цьому продовжив працювати з брендами світового рівня.

заснувавши DB Venture у 2014 році як центр його власної бізнес-діяльності. І при цьому продовжив працювати з брендами світового рівня. У 2017 Девід приєднався до франшизи вищої ліги в США, використавши зв'язки, сформовані під час виступів за LA Galaxy у 2007 році. Бекхем заснував клуб Inter Miami, а потім приєднався до Major League Soccer (MLS) у 2020.

а потім приєднався до Major League Soccer (MLS) у 2020. Там цінність його команди постійно зростала – аж до переходу туди Ліонеля Мессі. Очікується, що вартість команди у 2024 році складе до 1,5 мільярда доларів.

У 2022 році Бекхем продав 55% DB Ventures компанії Authentic Brands Group, виручивши понад 230 мільйонів доларів. Таким чином, особисті статки Девіда оцінюють зараз у понад 450 мільйонів доларів США.



Персональні активи Девіда Бекхема оцінюють у майже пів мільярда доларів / Фото АР

Тим часом дружина Девіда Вікторія Бекхем увійшла в індустрію моди на повний робочий день – після того, як поклала мікрофон (вона була акторкою та співачкою, учасницею мегапопулярного гурту Spice Girls). Із запуском власного бренду, який минулого року зріс на 42%, чистий капітал Вікторії Бекхем склав приблизно 71 мільйон доларів.

окрім особистого майна, подружжя Девіда і Вікторії має загальний глобальний портфель нерухомості вартістю у понад 88 мільйонів доларів. Це і таунхаус у Голланд-Парку в Лондоні за 37 мільйонів доларів, і розкішний пентхаус у Маямі в США, і два будинки в Дубаї, квартира в Бурдж Халіфа, найвищій будівлі у світі, тощо.