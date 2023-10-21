Дэвид Бекхэм играл во многих известных футбольных клубах, включая "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и "Пари Сен-Жермен". Его богатство сформировалось, когда он был футболистом.
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Кто имеет больше денег – Дэвид Бекхэм или Виктория Бекхэм
Бывший полузащитник сборной Англии был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов своего времеми. А также его спонсорами и рекламодателями были многие известные бренды, такие как Armani, Gillette, PepsiCo, Adidas и другие.
- Повесив бутсы на гвоздь, Дэвид Бекхэм сразу погрузился в мир бизнеса, основав DB Venture в 2014 году как центр его собственной бизнес-деятельности. И при этом продолжил работу с брендами мирового уровня.
- В 2017 году Дэвид присоединился к франшизе высшей лиги в США, использовав связи, сформированные во время выступлений за LA Galaxy в 2007 году. Бекхэм основал клуб Inter Miami, а затем присоединился к Major League Soccer (MLS) в 2020 году.
- Там ценность его команды постоянно росла – вплоть до перехода туда Лионеля Месси. Ожидается, что стоимость команды в 2024 году составит до 1,5 миллиарда долларов.
В 2022 году Бекхэм продал 55% DB Ventures компании Authentic Brands Group, выручив более 230 миллионов долларов. Таким образом, личное состояние Дэвида оценивают сейчас в более чем 450 миллионов долларов США.
Персональные активы Дэвида Бекхэма оценивают почти в полмиллиарда долларов / Фото АР
Тем временем жена Дэвида Виктория Бекхэм вошла в индустрию моды на полный рабочий день – после того, как положила микрофон (она была актрисой и певицей, участником мегапопулярной группы Spice Girls). С запуском собственного бренда, который в прошлом году вырос на 42%, чистый капитал Виктории Бекхэм составил около 71 миллиона долларов.