Дивацтва на Олімпіадах: дуель на пістолетах і спорт для кавалерії

Олімпіада – подія громіздка, а ще й з кожним циклом розростається. Наприклад, у Ріо у 2016 змагалися у 28 видах спорту. У Токіо їх вже 33.

І навіть деякі сучасні можна назвати трохи ексцентричними. Як-от фристайл, скейтбординг, серфінг, вигул коней під музику. Але історія змагань знає куди ексцентричніші приклади!

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Дуель на пістолетах

Лондон, 1908, дуель на пістолетах. Гадаєш, початок історичного роману? Ба ні, короткий опис одного з видів спорту на олімпіаді.

з 1900 до 1908 олімпійські змагання не були самостійними іграми, як нині, а були радше додатком до Всесвітньої ярмарки. Спортсмени могли змагатися у різних містах, місяцях, а іноді й роках.

Наприклад, у 1906 проводили так звані "позачергові Олімпійські ігри" в Афінах. Сучасний МОК (Міжнародний олімпійський комітет) за офіційні їх не визнає.

А проте саме в рамках тих змагань спортсмени стрілялися один з одним (нині деякі історики пишуть, що цей вид спорту представили у Лондоні в 1908, що не зовсім правда).

Але це не відбувалося так, як у середньовічних дуелях: кулі робили з воску, а на обличчя надягали захисну маску. З усім тим, змагання не прижилися, і їх швиденько замінили на стрільбу по мішенях.



Дуелянтів насправді не було, адже з пістолетів якщо не вбити, то покалічити таки могли / Фото Reddit

Спершу мішенями, що цікаво, були одягнені у фраки "джентльмени" (манекени). Та в 1912 стрілки вже пуляли у звичайні мішені без дивацтв.

Забіг на 3000 метрів із перешкодами

Звучить наче й нормально. Та й легка атлетика – спорт багатогранний і багатовидовий. Але біг на три кілометри з перешкодами та стрибком у воду?

Схоже на штурм якоїсь середньовічної фортеці. Чому б не додати туди шини, в які треба втрапити ногами, і сітку, під якою треба пролізти?



Забіг на три кілометри з перешкодами – ось він який / Фото AFP

Сучасне п'ятиборство

Цей вид спорту так і називається – сучасне п'ятиборство (стрільба, фехтування, змагання на конях, плавання й біг). Але сучасність його умовна.

Спорт цей базується на військових вимогах до хорошого кавалериста, а слова "кавалерія" і "сучасність" не надто суміжні.



П'ятиборство насправді базується на вимогах до кавалеристів / Фото Skysports

Аби їх осучаснити, можна було б додати, скажімо пінг-понг. На коні. Вплав. Рапірами. Видовищно було б, еге ж?

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