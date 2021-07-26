Актор виконує силову програму, яка включає тяги зі штангою, відтискання на брусах та багато іншого. Усе для того, щоб зберігати рельєф, який потім активно обговорюють не лише у мережі, а й таблоїдах.

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Орландо Блум тренується під пильним наглядом

Поки Блум робить рухи, до нього долучається його милий пес Бадді, який уважно стежить за зіркою. Він чемно сидить у своєму рюкзаку та, наче мотивує зірку "Піратів Карибського моря" не здаватися та витискати з себе максимум.

Наречена Блума, співачка Кеті Перрі, була однією з перших, хто відреагував на це у коментарях:

"Ну, я думаю, хтось повинен бути найкращим у стосунках", – пожартувала вона.

– пожартувала вона. "Ти збожеволів", – додала актриса Гвінет Пелтроу.

Нам залишається лише здогадуватися, чи це він так тренується у рамках підготовки до майбутньої ролі, або, можливо, це звична його рутина. В останні ж місяці фанати припустили, що Блум і Перрі, котрі побралися у 2019 році та народили донечку Дейзі у 2020 році, могли таємно зіграти весілля під час карантину. І це він до весілля так готувався.

Дивися, як тренується Орландо Блум, щоб бути у формі:

У чому у нас немає жодних сумнівів, так це у тому, що Блум – не новачок у тренажерному залі. У свої 44 роки актор виглядає таким же сухорлявим і м'язистим, як і завжди. Деякі ж його фанати порівнюють актора по статурі з гравцем регбі.

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