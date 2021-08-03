Дивацтва на Олімпіадах: підстригання пуделів і запливи з перешкодами

Сучасна Олімпіада, з якого боку не глянь, має вигляд кульмінації спортивних звитяг. Але якщо згадати, що на тих олімпіадах було серед змагань раніше...

Ти вже знаєш про одиночне синхронне плавання, про дуелі на пістолетах. А сьогодні ми ще додамо трохи історії про спортивні безумства.

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Підстригання пуделів

Не дивуйся, але мовитиметься знову про Париж 1900. 128 учасників цих змагань виступили перед шістьма тисячами глядачів у парку Буань-де-Булон (тоді як на змагання з крикету прийшов аж один глядач).

Що робили? Впродовж двох годин стригли пуделів. Так, так – переможцем ставав той, хто за цей час встиг постригти більше собак. Панна Аврил Лафул здобула золото, обкарнавши їх аж 17.



Хоча на рекламному проспекті чоловік, найбільше пуделів підстригла жінка / Фото Hoaxes

Заплив на 200 метрів із перешкодами

І з важким серцем повертаємося до... Парижу 1900 року. Тоді ж були, мабуть, найдивніші олімпійські змагання в історії. Серед дисциплін, зокрема, було й плавання на 200 метрів з перешкодами.

Плавцям доводилося підійматися на стовп, перелазити ряд човнів, пропірнути під іншим рядом човнів і все це – просто в знаменитій паризькій ріці Сена. Романтика і божевілля.



Змагання на Сені, історичний кадр / Фото Wikipedia

Ходьба

Гонка, у якій не можна бігти – ось такий спортивний парадокс.

Учасники зобов’язані “підтримувати контакт із землею і випрямляти переднє коліно, коли ступня стикається з ґрунтом, далі тримаючи його випрямленим до перетину лінії корпусу”.



Спортивна ходьба – також олімпійський вид спорту / Фото Athleticsweekly

О, а ще їм, як у футболі, можуть показувати жовті або червоні картки – якщо вони не дотримуються правил ходьби.

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