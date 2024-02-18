Що робити, коли партнерка хоче сексу більше або менше за тебе

Життя в парі завжди має свої злети і падіння, і зміни, які це тягне за собою, з часом можуть стати більш очевидними. Наприклад, іноді ми відчуваємо сильний потяг до когось, але з часом це почуття зникає, хоча може бути і навпаки.

Якою б не була причина, фактом є те, що розбіжність у бажанні часто трапляється, коли ми довго у стосунках. Але хороша новина полягає в тому, що це не безнадійно.

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Якщо ти опинився в такій ситуації, ми розуміємо всю складність. Саме тому ми зібрали кілька порад, що робити, коли твоя партнерка хоче сексу більше або менше, ніж ти.

Чесно розмовляйте

Як ти можеш собі уявити, перший крок – це створення основи для чесного спілкування про проблему, незалежно від того, чи твоя партнерка більше не хоче займатися сексом, чи це ти вважаєш за краще поки що залишатися осторонь. Важливо, щоб ви могли почати з визнання того, що це відбувається.

Для цього можна створити атмосферу довіри, наприклад, дати зрозуміти, що ти будеш говорити про це, і пообіцяти, що не будеш засуджувати або сваритися, оскільки це єдиний спосіб заохотити до чесності. Ти навіть можете влаштувати вечерю, яка вам обом сподобається, де обговорення цієї теми буде менш незручним. Тоді ви обоє зможете поділитися тим, чого ви хочете і чому, знаючи, що ви зробили для цього перерву у своїй рутині.



Важливо вести чесну та щиру розмову / Фото lookstudio

Працюйте над собою

Як доповнення до першого пункту, важливо, щоб кожна зі сторін провела певну особисту роботу, щоб зрозуміти, чому вони відчувають себе певним чином. Тобто, якщо бажання зменшилося, подумай, чи пов'язано це з рутиною в парі, чи є у тебе якийсь фізичний або емоційний дискомфорт, який заважає вам з'єднатися, наприклад, або, скоріше, з виснаженням через занадто велику кількість роботи або особисті конфлікти.

З іншого боку, якщо ти хочеш більше сексу, ніж твоя партнерка може дати, ти можеш запитати себе, чи дійсно секс є настільки важливим у вашому зв'язку, щоб викликати проблеми у стосунках, або ж ти міг би переосмислити цей факт.

Іноді ми вважаємо, що всі повинні завжди хотіти сексу. Але це не зовсім так, і це не є помилкою, оскільки люди мають мінливі емоції. Причин може бути багато, але тільки знаючи їх, ти будеш знати, з чого почати, щоб їх розв'язати.

Сходіть на терапію

Чи знав ти, що існує секс-терапія, яка спеціалізується на покращенні інтимного життя пар? Якщо комусь із вас важко впоратися зі своїми почуттями або зрозуміти почуття іншого, ви завжди можете звернутися за консультацією до професіонала.



Можна сходити на парну терапію / Фото ArthurSafronovvvv

Не відчувай себе винними

Ми звикли вважати, що бажання когось може бути поганим, якщо у нас є партнер. Ми також віримо, що встановлення обмежень на близькість, яку ми хочемо розділити, не схвалюється. Насправді жодну з цих крайнощів не слід оцінювати як погану чи хорошу.

Зрозумій, що це нормально, якщо ти відчуваєш бажання, тебе можуть приваблювати інші люди, і якщо це не порушує домовленості між вами про моногамію чи немоногамію, немає нічого поганого в бажанні – навіть якщо це бажання до порнозірки.

З іншого боку, коли хтось вирішив встановити межу для власної турботи і добробуту, це також справедливо поважати. Важливо розуміти, звідки береться стан бажання і як прийти до балансу, але не дозволяти осуду і почуттю провини бути частиною цього процесу.

Спробуйте домовлятися

Припустимо, твоя партнерка хоче більше сексу, ніж ти можеш запропонувати, чи можеш ти піти на компроміс, погодившись на романтичну зустріч час від часу, можливо, створивши більш чуттєві умови, такі як свічки, вино і т.д.? Це не обов'язково має бути щодня, якщо ти не хочеш, але подумай, що ти можеш запропонувати, що підійде саме тобі.

Аналогічно, якщо ти на іншому боці медалі, поважай межі зобов'язань, які може взяти на себе інша людина. Ти також можеш розглянути інші варіанти близькості, наприклад, супроводжувати один одного під час мастурбації, якщо секс не є тим кінцем, на який ви обидва сподіваєтесь.



Завжди варто спробувати домовлятися у стосунках / Фото serhii_bobyk

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Наостанок нагадуємо, що різниця у бажанні займатися сексом – норма. І не варто лякатися, якщо ти або твоя партнерка моментами хочете сексу більше. У будь-якому разі – спілкуйтеся відверто, діліться своїми думками та почуттями. І все у вас вдасться.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.