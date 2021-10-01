Чи дійсно пеніс зменшується з віком: лікарка відповіла на важливе питання

На жаль, більшість чоловіків дійсно занепокоєні розміром свого статевого члена. Тут ще й існує гіпотеза, згідно з якою він може зменшуватися з віком. Але відразу ж поспішаємо заспокоїти: не потрібно щодня нервово вимірювати свій член. Усе не настільки драматично.

На своєму ютуб-каналі урологиня та тазовий хірург Рена Малік, доктор медицини, пояснює, чому з віком пеніс дійсно може зменшуватися. Вона наголошує на тому, що його довжина може змінюватися у залежності від низки факторів, включаючи температуру, ступінь ерекції у певний момент, а також стрес.

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Пеніс з віком може зменшуватися

"Коли урологи вимірюють довжину статевого члена, ми щоразу робимо це однаково. Зазвичай рекомендується вимірювати його в розслабленому стані, в розтягнутому стані, за кімнатної температури", – підкреслює вона.

Рена Малік назвала причини, через які довжина пеніса може зменшуватися:

Малік перераховує чотири основні причини, через які довжина твого статевого члена таки може зменшуватися з часом.

"Основна причина, через яку чоловіки думають, що їхній пеніс скорочується, хоча це насправді не так, – це те, що вони трохи додали у вазі. Вони просто набрали вагу, через що стало важче бачити пеніс по всій його довжині", – зауважує вона.

Другий випадок, коли хтось може подумати, що його пеніс зменшився, продовжує Малік, – хірургічне видалення простати.

"Ви можете помітити скорочення довжини статевого члена, яке може варіюватися від сантиметра до двох. Іноді це може повторитися з часом, але дуже часто це відбувається після операції на простаті", – додає лікарка.

Третя потенційна причина зміни розміру статевого члена – хвороба Пейроні. Це стан, при якому утворення бляшок у статевому члені викликає його викривлення або зміну форми.

"Ви помітите це, тому що побачите шишку на своєму статевому члені або те, що він вигинається дещо неприродно", – каже Малік.



На зменшення пеніса впливає низка причин / Фото Unsplash

Четверта по частоті причина – фіброз, при якому статевий член втрачає кровотік, що також впливає на ерекцію. Це може бути викликано проблемами зі здоров'ям, такими як хвороби серця та діабет, а також мікротріщинами, отриманими під час занять спортом або неабиякої сексуальної активності.

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Ми б рекомендували не починати відразу ж панікувати, якщо твій пеніс здався меншим, ніж він зазвичай є. Пам'ятай, що ти можеш бути просто недостатньо збудженим. Якщо ж виявиш серйозну проблему, то не зволікай – звернися до фахівця!