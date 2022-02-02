Допінг і терор: скандали на Олімпіадах, про які має пам'ятати кожен
Джерело:Readers Digest
Олімпійські ігри мають багату історію. Історію досягнень, які надихають, але й історію неоднозначних моментів.
Ось про кілька таких і розповімо сьогодні на Men 24. А саме – про появу Олімпіади на телебаченні та пов'язаний із нею скандал. І про моторошний шрам терору.
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Телебачення і скандал
Олімпіада в Римі 1960 року стала:
- Першою, яку почали транслювати по телебаченню (наприклад, телеканал CBS заплатив 394 тисячі доларів за права на показ у США).
- А ще – першою, на якій спортсмени демонстрували бренди й почали на тому заробляти. Ця Олімпіада започаткувала нову еру – комерціалізації великого спорту.
Але не тільки. Ігри 1960 року дуже яскраво показали людству негативну сторону спортивних змагань. Адже саме там трапився перший гучний допінговий скандал:
- Велосипедист із Данії Кнуд Єнсен помер просто під час заїзду. Лікарі зробили розтин, і заявили, що чоловік помер від теплового удару, а якихось сторонніх речовин в організмі не було.
- А проте згодом один із медиків зізнався, що такі речовини таки були. Після тривалого розслідування на Олімпіаді 1968 року все ж ввели суворий допінговий контроль.
Але дані розтину Єнсена так ніколи й не були опубліковані.
Події у Мюнхені назавжди змінили безпекову складову спортивних змагань / Фото AP
Терор замінює світ
Трагедія затьмарила Олімпійські ігри в Мюнхені 1972 року.
- Палестинські терористи напали на збірну Ізраїлю. Двоє спортсменів загинули одразу, дев'ятеро стали заручниками.
- Німецька поліція пішла на силовий спосіб подолання кризи, і – це обернулося смертю усіх заручників, п'яти терористів та одного поліцейського.
Цей моторошний інцидент призвів у підсумку до посилення заходів безпеки на всіх наступних спортивних змаганнях.
Але ідея послання міжнародного миру, яку пропагували Олімпіади, відчутно постраждала.