Допинг и террор: скандалы на Олимпиадах, о которых должен помнить каждый
Источник:Readers Digest
Олимпийские игры обладают богатой историей. Историей вдохновляющих достижений, но и историей неоднозначных моментов также.
Вот несколько таких и расскажем сегодня на Men 24. А именно – о появлении Олимпиады на телевидении и связанном с ней скандале. И о жутком шраме террора.
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Телевидение и скандал
Олимпиада в Риме 1960 года стала:
- Первой, которую начали транслировать по телевидению (например, телеканал CBS заплатил 394 тысячи долларов за права на показ в США).
- А еще первой, на которой спортсмены демонстрировали бренды и начали на том зарабатывать. Эта Олимпиада положила начало новой эре – коммерциализации большого спорта.
Но не только. Игры 1960 года очень ярко показали человечеству негативную сторону спортивных состязаний. Ведь именно там случился первый громкий допинговый скандал:
- Велосипедист из Дании Кнуд Йенсен умер прямо во время заезда. Врачи произвели вскрытие, и заявили, что мужчина умер от теплового удара, а каких-либо посторонних веществ в организме не было.
- Однако впоследствии один из медиков признался, что такие вещества все же были. После продолжительного расследования на Олимпиаде 1968 все же ввели строгий допинговый контроль.
Но данные вскрытия Йенсена так никогда и не были опубликованы.
События в Мюнхене навсегда изменили отношение к безопасности спортивных соревнований / Фото AP
Террор меняет мир
Трагедия омрачила Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году.
- Палестинские террористы напали на сборную Израиля. Двое спортсменов погибли сразу, девять стали заложниками.
- Немецкая полиция пошла на силовой способ преодоления кризиса, и это обернулось смертью всех заложников, пяти террористов и одного полицейского.
Этот жуткий инцидент привел в итоге к ужесточению мер безопасности на всех последующих спортивных соревнованиях.
Но идея послания международного мира, пропагандируемая Олимпиадами, ощутимо пострадала.