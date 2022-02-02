Допинг и террор: скандалы на Олимпиадах, о которых должен помнить каждый

Олимпийские игры обладают богатой историей. Историей вдохновляющих достижений, но и историей неоднозначных моментов также.

Вот несколько таких и расскажем сегодня на Men 24. А именно – о появлении Олимпиады на телевидении и связанном с ней скандале. И о жутком шраме террора.

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Телевидение и скандал

Олимпиада в Риме 1960 года стала:

Первой, которую начали транслировать по телевидению (например, телеканал CBS заплатил 394 тысячи долларов за права на показ в США).

(например, телеканал CBS заплатил 394 тысячи долларов за права на показ в США). А еще первой, на которой спортсмены демонстрировали бренды и начали на том зарабатывать. Эта Олимпиада положила начало новой эре – коммерциализации большого спорта.

Но не только. Игры 1960 года очень ярко показали человечеству негативную сторону спортивных состязаний. Ведь именно там случился первый громкий допинговый скандал:

Велосипедист из Дании Кнуд Йенсен умер прямо во время заезда. Врачи произвели вскрытие, и заявили, что мужчина умер от теплового удара, а каких-либо посторонних веществ в организме не было.

Врачи произвели вскрытие, и заявили, что мужчина умер от теплового удара, а каких-либо посторонних веществ в организме не было. Однако впоследствии один из медиков признался, что такие вещества все же были. После продолжительного расследования на Олимпиаде 1968 все же ввели строгий допинговый контроль.

Но данные вскрытия Йенсена так никогда и не были опубликованы.



События в Мюнхене навсегда изменили отношение к безопасности спортивных соревнований / Фото AP

Террор меняет мир

Трагедия омрачила Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году.

Палестинские террористы напали на сборную Израиля . Двое спортсменов погибли сразу, девять стали заложниками.

. Двое спортсменов погибли сразу, девять стали заложниками. Немецкая полиция пошла на силовой способ преодоления кризиса, и это обернулось смертью всех заложников, пяти террористов и одного полицейского.

Этот жуткий инцидент привел в итоге к ужесточению мер безопасности на всех последующих спортивных соревнованиях.

Но идея послания международного мира, пропагандируемая Олимпиадами, ощутимо пострадала.