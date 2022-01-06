Дуже мокре фото: сексуальна тату-майстриня Джада Фолча знялася у купальнику

6 січня 2022 , 04:42
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Джерело:

інстаграм Джади Фолчі

Цього разу під нашим прицілом неймовірна тату-майстриня Джада Фолча. Як добре, що вона регулярно тішить своїх підписників гарячими фото.

От цього разу красуня виклала в мережі світлину, на якій позує у купальнику. Кадр, якщо вірити геолокації, зроблений у Греції. І, будемо відвертими, від нього просто неможливо відірвати погляду.

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І тут немає нічого дивного, адже на світлині поєдналося все найкраще, що лише можна побачити: водна стихія, пронизливий погляд, а також розкішна фігура нашої героїні. Саме це надихнуло підписників тату-майстрині не шкодувати ані лайків, ані коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Справжня русалочка";
  • "Дорогенька, ти приголомшлива";
  • "Ти прекрасна";
  • "Надзвичайно чарівна принцеса";
  • "Це фото заворожує";
  • "Яка красива дівчина";
  • "Ти, наче морська хвиля";
  • "Тобою можна милуватися вічність";
  • "Фантастична жінка";
  • "Дуже і дуже розкішна";
  • "Найкрасивіша жінка на землі".


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Джада Фолча викликає непідробний захват. Тож не дивно, що її армія прихильників зростає з кожним днем. Ми ж закликаємо тебе підписатися на тату-майстриню. Гарантуємо, на тебе чекає ще дуже і дуже багато гарячих фото.

Автор: Назарій Лазур