Зі своїми підписниками Анна Сафрончик поділилася серією ефектних фотографій. На них красуня позує у крихітному купальнику, який виграшно підкреслює її фігуру. І, будемо відвертими, нею можна милуватися дуже і дуже довго.

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Спокусливі кадри вона зробила під час відпочинку у Коста-Ріці. А присвятила вона публікацію свому дню народження. На секундочку, красуні виповнився 41 рік. І просто неможливо повірити у це!

Тож не дивно, що підписники актриси не лише вітали Анну Сафрончик зі святом. Вони ще й буквально засипали красуню лайками та коментарями, оспівуючи її неймовірну красу. Традиційно лови найкращі з них:

"Аня, ви як завжди дивовижна";

"Шикарна дамочка";

"Фантастична Анна";

"Яка ж ти розкішна";

"Тобі дійсно 41 рік?! Не може бути";

"Я закоханий у тебе";

"Моя королева".



Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик



Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик



Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик



Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик

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Анна Сафрончик викликає непідробний захват. Тож було б дивно, якби ти не підписався на неї. Стань частиною армії її прихильників, щоб мати можливість регулярно милуватися неймовірною актрисою.