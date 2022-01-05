Зі своїми підписниками Анна Сафрончик поділилася серією ефектних фотографій. На них красуня позує у крихітному купальнику, який виграшно підкреслює її фігуру. І, будемо відвертими, нею можна милуватися дуже і дуже довго.
Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями
Спокусливі кадри вона зробила під час відпочинку у Коста-Ріці. А присвятила вона публікацію свому дню народження. На секундочку, красуні виповнився 41 рік. І просто неможливо повірити у це!
Тож не дивно, що підписники актриси не лише вітали Анну Сафрончик зі святом. Вони ще й буквально засипали красуню лайками та коментарями, оспівуючи її неймовірну красу. Традиційно лови найкращі з них:
- "Аня, ви як завжди дивовижна";
- "Шикарна дамочка";
- "Фантастична Анна";
- "Яка ж ти розкішна";
- "Тобі дійсно 41 рік?! Не може бути";
- "Я закоханий у тебе";
- "Моя королева".
Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик
Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик
Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик
Анна Сафрончик знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Сафрончик
Тобі сподобається Маріанна Фонсека приміряла крихітний купальник: гаряче фото моделі
Анна Сафрончик викликає непідробний захват. Тож було б дивно, якби ти не підписався на неї. Стань частиною армії її прихильників, щоб мати можливість регулярно милуватися неймовірною актрисою.