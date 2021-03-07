Двоє звичайних хлопців 30 днів виконували планку: чи вдалося їм накачати кубики преса

Останні 30 днів блогери Гаррі Джеймс і Рікі Бенанг працювали над розвитком преса з шістьма кубиками. Вони виконували щоденні тренування, що складалися з планки та підйомів ніг. Дивися, чи вдалося їм досягнути бажаний результатів за місяць.

Зауважимо, що наші нові герої відрізняються від більшості блогерів, про яких ми розповідали раніше. У них немає чітко вираженого преса. Ба більше: якщо він десь і є, то ховається він дуже майстерно. Тож нам самим цікаво, чи 30-денне тренування дозволило бодай трохи наблизитися до прогресу.

Це цікаво Виклик супергероїв: як тренується Себастіан Стен для зйомок у "Соколі і Зимовому солдаті"

"Я думаю, що я схуд приблизно на 2 кілограми", – каже Гаррі.

Йому таки вдалося не суттєво, але зменшити кількість жиру на животі. Рікі з самого початку був стрункішим. Тож у нього уже можна побачити, що прес так і проситься на волю.

"Я позбувся цього жиру, особливо в області талії, спалив багато жиру, спалив кілька дюймів. Ще не шість кубиків преса, але виразно отримав деякі обриси, і це круто", – зауважив Рікі.

Хоча мета 30-денного експерименту частково полягала в досягненні візуальних результатів, і Гаррі, і Рікі не менш важливо домогтися прогресу в нарощуванні сили та м'язів.

У перший день змагань Гаррі зміг утримувати планку 2 хвилини і 30 секунд. А от на 30-й день його витривалість покращилася. Він у захваті від того, що може протриматися у планці аж 5 хвилин.

Варте уваги Зроби свій прес сталевим за допомогою цієї потужної планки

"Насправді, приблизно через 4 хвилини був момент, коли я повністю подумав, що я не зможу це зробити. Але я добрався до 5-хвилинної позначки. І я, чесно кажучи, міг би продовжити... Збільшення на 500 відсотків!", – з захватом зауважує він.

Тим часом Рікі зміг утримувати 5-хвилинну планку в перший день, а от на 30-й день його час збільшився до 11 хвилин.

"Попри те, що я став кращим, ці планки не здаються мені легшими", – зізнається він.

Дивися, як хлопці протягом 30 днів працювали над появою кубиків преса:

Також він зауважив, що цей 30-денний челендж навчив не засуджувати себе. На його думку, іноді просто потрібно прийняти той факт, що повільний прогрес кращий, ніж його відсутність. Тож Рікі закликає повільними, але впевненими кроками йти до своєї мети. Не виключено, що ще через місяць ми побачимо новий ролик від хлопців, на якому вони вже вражатимуть досягнутими результатами.

Читай також Зірка UFC кинув усім 10-секундний виклик: його зможе виконати не кожен