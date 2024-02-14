102-річний колишній пілот підняв у небо винищувач: його емоції безцінні

Джек Геммінгс – чоловік, котрий викликає захват і неабияку повагу. Йому 102 роки і він знову сів за штурвал винищувача, щоб перевірити, чи є ще порох у порохівницях.

Перед нами – колишній командир ескадрильї Королівських військово-повітряних сил Джек Геммінгс. Він уперше піднявся у повітря на літаку Spitfire. І це попри його поважний вік – 102 роки.

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Політ мав благодійну мету

Відомо, що Геммінгс був одним із перших піонерів Mission Aviation Fellowship (MAF). Мовиться про найбільшу у світі гуманітарну авіакомпанію.

Джек Геммінгс сів за штурвал винищувача: дивіться відео

Він здійснив двадцятихвилинний політ з лондонського аеропорту Біггін Гілл. У нього на меті було підвищення обізнаності та збір коштів для благодійної організації, яку він заснував ще 80 років тому.

Як розповів Геммінгс з Хорама, Східний Сассекс, політ був "абсолютно чудовим", але "дуже вибоїстим".



Геммінгс назвав себе "заіржавілим" / Фото BBC

Він додав, що управління літаком було важчим, ніж він очікував. Водночас зауважив, що це було швидше, ніж він літав, коли служив у військово-повітряних силах.

Чесно кажучи, я відчував себе трохи іржавим – не дивно, адже я заіржавів. Ти забуваєш, скільки заходів безпеки потрібно вживати,

– зізнається Геммінгс.

Звернімо увагу, що у 1948 році Джек Геммінгс пілотував дерев'яний літак "Майлз Джеміні" з Кройдона до Найробі. Цим він розпочав першу британську повітряну розвідку для оцінки гуманітарних потреб у Центральній Африці.



А у 1948 році Геммінгс пілотував дерев'яний літак "Майлз Джеміні" / Фото MAF

Відповідна місія, яка тривала 10 місяців, допомогла започаткувати MAF. Остання зараз працює у понад 25 країнах з низьким рівнем доходу. Й у неї є свій повітряний флот, який налічує 120 легких літаків.

Джек Геммінгс зауважив, що не думав, як святкуватиме своє досягнення. Водночас він додав: "Смію припустити, що якийсь напій не завадить".

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102-річний Джек Геммінгс захоплює та вражає. А його сміливий крок, адже сісти за штурвал винищувача у 102 роки – справа непроста, надихає. Ми вдячні нашому герою за те, що він робить і маємо надію, що його політ дозволить привернути більше уваги до MAF.