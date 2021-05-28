Зірка українського реаліті-шоу похизувалася оголеними грудьми: спокусливі фото

Ось ми й знову заглянули на інстаграм Джесіки Чегі, учасниці шоу "Холостяк". І хоч красуня не перемогла, зйомки дозволили їй стати популярною. Тож не дивно, що своїх підписників вона регулярно тішить гарячими та спокусливими фотографіями. Цього разу вона вирішила не робити винятків, похизувавшись оголеними грудьми у прозорому вбранні.

Джесіка Чегі знає свої виграшні сторони, тож вона їх залюбки показує своїм підписникам. Гайда дивитися серію свіжих фото, на яких зірка "Холостяка" хизується спокусливим оголеним бюстом.

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"Найкраща річ у житті – свобода", – написала вона під своїм постом.

Спробуй збагнути, про яку свободу тут говорить Джесіка: для її бюсту, чи для неї самої. Але ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що вона надзвичайно сексуальна та неймовірна. Тож не дивно, що прихильники красуні засипали її не лише лайками, а й коментарями:

"Найгарніша "Холостячка" усіх проєктів";

"Зваблива, тендітна та загадкова";

"Дівчино, ви – чарівна";

"Небезпечні фото. Можна осліпнути від краси";

"Сміливо";

"Вау, вогонь!";

"Жіночна, шикарна, сексуальна";

"Моніка Беллуччі";

"Стильна і вишукана".

Нам теж шалено подобається Джесіка. Якщо і ти не хочеш пропустити порцію гаряченького від учасниці "Холостяка" – підписуйся на неї негайно. Гарантуємо, що попереду ще багато спокуси від неї!

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