Ми, звичайно ж, на всі 100 відсотків переконані, що ти не бачив жодного випуску "Холостяка". Але це не мало б завадити тобі дізнатися про його учасницю Джесіку, яка буквально стала зіркою мережі. Красуня регулярно викладає спокусливі фото, а також хизується своїми розкішними вигинами. Гайда дивитися, чим цього разу вона потішила своїх підписників.

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"Крута зйомка була у стилі Моніки Беллуччі. Цікаво чи асоціююся я у вас з нею?", – написала вона під постом.

Звичайно ж, прихильники красуні не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти крутіша, ніж Моніка";

"Дуже красива. Моніка уже не та. У нас є Джесіка";

"Риси обличчя дійсно схожі. Моніка – еталон краси. Отже, Джесіка недалеко втекла";

"Шикарна";

"Боже, ти неймовірна";

"Приклад для багатьох жінок";

"Дуже круто".

Розкішна Джесіка викликає непідробний захват. Тож ми рекомендуємо не лише поставити лайк під цим фото, а й підписатися на красуню. Підозрюємо, що попереду ще багато гаряченького від неї!

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