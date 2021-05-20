Ми, звичайно ж, на всі 100 відсотків переконані, що ти не бачив жодного випуску "Холостяка". Але це не мало б завадити тобі дізнатися про його учасницю Джесіку, яка буквально стала зіркою мережі. Красуня регулярно викладає спокусливі фото, а також хизується своїми розкішними вигинами. Гайда дивитися, чим цього разу вона потішила своїх підписників.
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"Крута зйомка була у стилі Моніки Беллуччі. Цікаво чи асоціююся я у вас з нею?", – написала вона під постом.
Звичайно ж, прихильники красуні не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти крутіша, ніж Моніка";
- "Дуже красива. Моніка уже не та. У нас є Джесіка";
- "Риси обличчя дійсно схожі. Моніка – еталон краси. Отже, Джесіка недалеко втекла";
- "Шикарна";
- "Боже, ти неймовірна";
- "Приклад для багатьох жінок";
- "Дуже круто".
Розкішна Джесіка викликає непідробний захват. Тож ми рекомендуємо не лише поставити лайк під цим фото, а й підписатися на красуню. Підозрюємо, що попереду ще багато гаряченького від неї!
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