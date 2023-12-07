"Найкрасивіший чоловік Італії" проміняв модельну кар'єру, щоб стати священником

Едоардо Сантіні – володар титулу "Найкрасивіший чоловік Італії". Він вирішив залишити світ моделей заради життя, присвяченого священству.

21-річний хлопець, відомий своїми точеними рисами обличчя і чарівністю, переходить від багатообіцяючої кар'єри у сфері духівництва, потенційно допомагаючи Католицькій Церкві набирати нових священників.

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Сантіні юних років плекав мрії про славу, розвивав навички в театральному мистецтві і танцях, готуючи підґрунтя для процвітаючої кар'єри. Однак глибоке покликання спрямувало його до життя у вірі та служінні.

У відео в інстаграмі Сантіні висловив свою прихильність, заявивши: "Я вирішив відмовитися від модельної роботи, акторства і танців, але я не відмовляюся від усіх своїх пристрастей; я просто буду жити ними по-іншому, приносячи їх в жертву Богу". У відео чергуються його зображення в модельних позах і на колінах біля вівтаря.

Сантіні вирішив стати священником: дивіться відео

Як цитує New York Post, Сантіні поділився: "Я мав нагоду познайомитися з деякими молодими людьми, які... дали мені сили дослідити це питання, яке я носив у собі з дитинства, але яке різні страхи заважали мені досліджувати далі".

За останні роки я зустрів чудових людей, які так багато дали мені і дозволили доторкнутися до мистецтва. Я не відмовлюся від усього, тому що мої пристрасті – це частина мене, але я буду жити ними і пропонувати їх знову в різних контекстах,

– додав він.

Пан Сантіні, який має понад 8 000 підписників в інстаграмі, отримав різноманітні коментарі на своє відео від користувачів соціальних мереж.

"Боже серце таке щасливе. Йдіть поруч з ним, і він покаже вам ще більше прекрасних речей. Я щасливий за вас", – прокоментував один з користувачів.

"Нехай Господь зробить тебе своїм інструментом! У мене теж є така мрія, і, мій друже, я буду молитися за тебе", – написав інший користувач.

Більшість коментаторів вдячні Сантіні за його щирість та відкритість. Один навіть зауважив, що хлопець ще навіть не священник, а вже встиг надихнути тисячі людей навколо.

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Ну що ж, нам уже цікаво, яким буде подальший шлях володаря титулу "Найкрасивіший чоловік Італії". Підозрюємо, на нас очікує ще багато-багато цікавого.