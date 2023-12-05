Ба більше, він навіть отримав похвалу за свою "дивовижну" відданість справі. Чоловік, ім'я якого не називають, витратив 1380 фунтів стерлінгів (близько 64 тисяч гривень) та близько 60 годин на процес в екзаменаційному центрі в Реддічі.

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Встановив рекорд

Зауважимо, що йому вдалося побити рекорд у Великій Британії. До нього інший учень у Халлі не пройшов 57 тестів, ще інший у Гілдфорді – 55, а водій у Танбрідж-Уеллсі не впорався з іспитом 53 рази.

В автошколі кажуть, що нерви завжди відіграють певну роль, але "повторення – це ключ до успіху".

Дані Агентства стандартів для водіїв і транспортних засобів (DVSA) стосуються водіїв-курсантів, які складали іспити в першій половині 2023 року. Кожна спроба з теорії коштує 23 фунти стерлінгів і займає близько години.

Камілла Беніц, керуючий директор автошколи AA Driving School, котра запустила застосунок, що допомагає учням підготуватися до іспиту, сказала: "Без сумніву, це складний іспит, і прихильність цих учнів до його складання вражає".

"Досить легко недооцінити теоретичний тест", – наголосила вона, наголошуючи на важливості повторення.



Наполегливість дозволила чоловікові отримати права / Фото senivpetro

За даними Міністерства транспорту, відсоток успішного складання теоретичного іспиту впав з 65% у 2007 – 2008 фінансовому році до 44% у 2022 – 2023 роках.

Це не особливо невдалий час для учнів. Ще у 2012 році виявили, що 28-річний хлопець 92 рази провалив свій теоретичний тест на бампер.

Зауважимо, що учні повинні скласти теорію, перш ніж вони зможуть записатися на практичний іспит з водіння у Великій Британії. Теоретичний іспит складається з 50 запитань з декількома варіантами відповідей, які перевіряють знання кандидатами Кодексу дорожнього руху та інструкцій щодо навичок водіння, на які потрібно дати щонайменше 43 правильні відповіді.

Після цього йде тест на сприйняття небезпеки, який охоплює 14 відеороликів із ситуаціями, пов'язаними з водінням.

Звернімо увагу, що з 22 листопада українці отримали можливість скласти теоретичний іспит у сервісних центрах МВС без обов'язкового навчання в автошколі. Відповідна урядова постанова, повідомляли у Міністерстві внутрішніх справ України, набула чинності.

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Задля самостійного складання теоретичного іспиту потрібно: