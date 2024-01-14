Як ефективно спілкуватися: 4 стратегії великих лідерів

Бути лідером – робота не з простих. А вивчення підказок щодо ефективної комунікації є важливою частиною лідерства. До цього невловного мистецтва – як великі лідери спілкуються зі своїми командами та керують ними – насправді можна підібрати ключі.

Те, що ти робиш, виконуючи свою роль лідера, визначає, наскільки далеко ти зайдеш у своїй компанії чи галузі. Інстинкти та раціональні судження відіграватимуть велику роль, але вивчені методи та підходи є не менш важливими. Ось кілька таких.

Дивися також Коктейлі з собою та вибір преміальності: якою буде барна культура у 2024 році

Чим складніша тема, тим простішою має бути твоя мова

Простіше кажучи, використовуй зрозумілі слова, щоб говорити про незрозумілі речі. Ніщо так не відштовхує людей, з якими ти спілкуєшся, як наповнення твоєї мови спеціалізованою лексикою.

Знаходити простіші слова – це мистецтво, яке дозволяє донести саме те, що тобі потрібно, не збиваючи людей з пантелику і не змушуючи їх відчувати, що вони не встигають за тобою.

Розвивай цю навичку – як Джефф Безос, що ставав усе більш розбірливим і прямим у спілкуванні, поки не зміг писати та говорити достатньо чітко, щоб його зрозумів і школяр.

У спілкуванні – неймовірна сила переконання.



Розвиваючи навички спілкування, лідер наближає себе та свою команду до мети / Фото rawpixel.com@freepik

Використовуй метафори для посилення ключових моментів

Ти, як лідер, маєш точно знати, чого намагаєшся досягти, але є ймовірність, що твоя команда ще не має таких знань. Багато великих лідерів мають рішення для цієї проблеми, і це ідея "чіпкої метафори".

Це про надання комусь точки порівняння, що є чудовим інструментом для пояснення теми. Воррен Баффет, наприклад, відомий своєю метафорою про "рови й замки".

У 1995 році на зустрічі, організованій компанією Berkshire Hathaway, він сказав: "Найважливіше, що ми робимо – це знаходимо бізнес, навколо якого є широкий і довговічний рів, який захищає великий економічний замок, а на чолі цього замку – чесний лорд".

Ці слова надали слухачеві чудовий візуальний образ, що запам'ятовується і передає ключову концепцію.

Олюднюй цифри

Сухі цифри, як правило, здаються пустими людям, за винятком деяких, хто добре знається на математиці. Позбавлені контексту цифри можуть збити з пантелику більшість із нас та не допоможуть донести до команди те, що тобі потрібно.

Отже, слід докласти зусиль, щоб додати цінності цифрам і зробити їх такими, що запам'ятовуються. Кармін Галло наводить цікавий приклад щодо олюднення даних у своїй статті для HBR.

У 1997, коли НАСА запустило космічний апарат "Кассіні" для дослідження Сатурна, скептики поставили під сумнів вартість у 3 мільярди доларів. Тоді Ніл Деграсс Тайсон, відомий астрофізик і популяризатор науки, пояснив на телебаченні, що 3 мільярди розподілені на 8 років, а американці щороку витрачають на бальзам для губ більше, ніж NASA на цю місію.

І це спрацювало, адже тепер сума не мала вигляд катастрофічно значної чи недоречної.

Перетвори свою місію на мантру

Щоб компанія та її працівники мали справжнє натхнення працювати над чимось більшим, ніж вони самі, формулювання місії може мати вирішальне значення.

Наприклад, як звучить місія Google?

"Впорядковувати світову інформацію та робити її загальнодоступною і корисною".

Щось на кшталт цього має вогневу силу і нагадує всім у команді, заради чого саме вони невтомно працюють.