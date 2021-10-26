Експерт розповів, з яких фраз категорично не варто починати розмову

Чи замислювався ти над тим, як почати розмову, щоб досягнути успіху? Саме на цьому ми й спробуємо сконцентрувати нашу увагу. До твоїх послуг фрази, якими категорично не варто користуватися. В інакшому випадку тобі значно складніше буде досягнути бажаних результатів.

Професор Джин Баррек поділився кількома порадами. Зокрема він склав список з 10 фраз, яких ти повинен уникати за будь-яку ціну.

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Чому ці фрази не схвалюються? Тому що вони можуть негативно вплинути на співрозмовника. Виявляється, вони часто використовуються нарцисами для непрямої атаки на інших людей.

Ці фрази можуть мати руйнівний вплив на когось, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Тож, якщо тобі здається, що ти доволі тактовний, то ці фрази можуть говорити про тебе дещо інше.

10 фраз, з яких не варто починати розмову

Нам потрібно поговорити. Ти сидиш? На мою скромну думку. Не ображайся. Ти повинен дещо знати. Те, що я скажу, тобі не сподобається. Я просто чесний. Я єдиний, хто досить хоробрий, щоб сказати тобі, що вони говорять за твоєю спиною. Зі всією моєю повагою. Я думав про те, що ти сказав про мене якийсь час тому, і, можливо, ти цього не пам'ятаєш, але з того часу це мене турбує.



Цих фраз варто уникати, щоб не відштовхнути співрозмовника / Фото Unsplash

Як тоді розпочати розмову? Як каже експерт, єдине, чого ти збираєшся досягнути, – змусити іншу людину не нервуватися та почуватися комфортно. Якщо ж ти використовуєш ці фрази, то будь готовим до напруги, яка неодмінно виникне.

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Якщо ж твоя задача – зіпсувати стосунки, то можеш сміливо використовувати ці 10 фраз, якими поділився Джин Баррек. З їхньою допомогою ти однозначно маєш усі шанси попрощатися з тими людьми, яким уже не місце у твоєму житті.