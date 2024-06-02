Зірка "Фолауту" показала підписникам розкішні ніжки: спокусливі світлини актриси

Цього разу ми звернули свою увагу на Еллу Пернелл. Зірка "Фолауту" поділилася зі своїми підписниками кількома кадрами.

Їх британська акторка зробила для глянцевого журналу ELLE. На фотографіях, які Елла Пернелл виклала у своєму інстаграмі, вона позує у спокусливих образах.

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Зірка "Фолауту" розбурхала мережу

27-річна акторка поділилася всього трьома кадрами. На одному з них Пернелл позує у варіації на тему смокінга, але без низу. Вона лежить у цьому образі на ліжку, що дозволяє нам сповна насолодитися її розкішними ніжками.

На другому фото вона позує зі своїм колегою по "Фолауту" Аароном Мотеном. Будемо відвертими, ми б були дуже не проти бути на його місці під час цих знімань. А сам кадр надзвичайно органічний і дозволяє нам побачити, що для нього акторка змінила свій образ.

А ним ми можемо насолоджуватися на третьому фото. На ньому Елла позує у спокусливій чорній сукні зі сміливим вирізом у зоні декольте. Максимально вишукано та жодної вульгарності. Все те, що подобається справжнім естетам!

Елла Пернелл виклала у мережу спокусливі фото / Фото ELLE

Підписники британської акторки у захваті від зйомки. Вони буквально засипали Еллу Пернелл компліментами, вихваляючи її красу та стиль. Ось лише декілька з них:

"О, Боже, ви обоє маєте приголомшливий вигляд";

"Маєте вигляд дуже сучасних королівських осіб";

"Ого, ви обоє маєте приголомшливий вигляд!!! Мої улюблені герої серіалу "Фолаут";

"Красуня";

"Я не можу дочекатися другого сезону";

"Перше фото розриває мережу".

Були також і ті, кого цікавило, чи не зустрічається Елла з Аароном: "Чи можете ви бути справжньою парою, щоб мої мрії фанатки "Фолауту" здійснилися?"

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А як тобі фото Елли Пернелл? Якщо також припали до душі, то закликаємо не зволікати. Негайно підписуйся на неї в інстаграмі, щоб не пропустити нові публікації британської актриси.