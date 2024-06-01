Юлія Сенюк, а саме так звати Джозефіну Джексон, продовжує тішити своїх підписників. Цього разу красуня виклала цілу серію світлин, на яких позує у білосніжній туніці. А її пишний бюст прикриває імпровізований бюстгальтер з мушель.

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Джозефіна Джексон перевтілилася у русалку

Своїх підписників українська порноактриса спитала, ким вони її вважають у цьому образі. Вони не лише поділилися припущеннями, а й буквально засипали її компліментами. Ось лише деякі з них:

"А кажуть, ніде не знадобляться мушлі, які з моря привозиш. Так ось же ж вони!";

"Мій чоловік сказав, що мої груди кращі. От за що люблю чоловіка. Фото – бімба";

"Чогось мені здається що мушлі замалі";

"Коли гарне тіло, на гарні фото дивитись можна нескінченно";

"Морська принцеса";

"Неймовірна краса";

"Гарні фото, тобі дуже личить цей образ";

"Боже!!! Естетична насолода!!!";

"Фантастична сексуальна жінка";

"Дуже космічна";

"Вау, легше!";

"Круто, наче русалка";

"Мені подобається ця Аріель".

Джозефіна Джексон прикрила груди мушлями / Фото з інстаграму Джексон 18+

А тобі кого найбільше нагадує Джозефіна Джексон у цьому образі? До слова, ролик, яким вона днями розбурхувала мережу, теж дозволяє милуватися її спокусливими формами. Тож, якщо ти ще не бачив це відео, то рекомендуємо надолужити втрачене.

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А наостанок, за хорошою традицією, закликаємо підписуватися на красуню, щоб не пропустити свіженьке від Джозефіни Джексон. Гарантуємо, вона ще має чим потішити та здивувати своїх підписників.