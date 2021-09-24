"Естетичне задоволення": Таня Брик оголила груди перед своїми підписниками
Джерело:інстаграм Тані Брик
Таня Брик – одна з тих небагатьох красунь, за якими приємно слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже українська модель регулярно ділиться зі своїми прихильниками гарячими фото. От цього разу вона виклала кадр, на якому позує топлес.
Світлина за добу зібрала 30 тисяч лайків, а також безліч коментарів. Тож гайда насолоджуватися порцією спокуси від Тані Брик разом з Men 24!
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"Я просто кайфую від цього фото, тому залишу його тут", – написала вона під публікацією.
Ми ж традиційно залишаємо для тебе найкращі коментарі, а після цього пропонуємо помилуватися кадром, який розбурхав підписників Тані Брик. Тобі сподобається, гарантуємо!
- "Талія просто аномалія";
- "Вау, ну просто красуня";
- "Це неймовірно гарно";
- "Як же можна бути такою офігенною?";
- "Фото просто супер";
- "Естетичне задоволення";
- "Так вишукано";
- "Боже, яка кішечка";
- "У цьому фото прекрасне все!".
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Гайда підписуватися на Таню Брик, якщо ти досі цього не зробив. Тобі однозначно сподобається те, що викладає в мережі українська модель!