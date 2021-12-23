Ейнштейн ненавидів шкарпетки, а Гюго писав голяка: дивні примхи світових геніїв

Неможливо й уявити, що було б, якби світ не знав Томаса Едісона чи Бенджаміна Франкліна, попри всі їхні дивацтва. Але хіба цим відзначалися тільки вони?

Сьогодні розповімо тобі ще трохи цікавого про життя видатних людей. А згадаємо – Ейнштейна, Гюго та Бальзака (за книгою Мейсона Каррі "Щоденні ритуали: так працюють митці").

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Альберт Ейнштейн ненавидів шкарпетки

Великий учений ніколи не носив шкарпеток. Він казав, що не бачить у них потреби, а там ще й дірки миттєво утворюються. На офіційні заходи Ейнштейн одягав високі черевики, щоб відсутність цієї деталі туалету не впадала у вічі.

Віктор Гюго любив писати голяка

Мабуть, ніхто не може похвалитися такими екстравагантними звичками, як письменники – часом вони натхнення шукають дуже вигадливо.

Французький класик Віктор Гюго чомусь найчастіше ловив музу, коли писав голим, причому перед цим наказував слузі заховати весь одяг.

причому перед цим наказував слузі заховати весь одяг. Дуркування з дуркувань? А ні, не зовсім. У такий спосіб хитрун Гюго прибирав від себе будь-які спокуси вийти з дому й зупинити роботу!



Гюго любив писати голяка, щоб не мати спокуси кудись повіятися / Фото From Old Books

Оноре де Бальзак творив завдяки каві

Автор "Людської комедії" писав тільки вночі й був затятим кавоманом. Рукописи Бальзака були вкриті не тільки чорнилом, а й сотнями слідів від кавових чашок.

Він казав, що кава, коли рухається у його шлунку, змушує рухатися й думки у його голові .

. І тоді "постають образи, а папір укривається чорнилом".

З іншого боку, 48-годинні робочі зміни та літри випитої кави добряче вдарили по здоров'ю письменника. Тож тут брати приклад не радимо. Щодо іншого… Тут вже дивись сам.

До слова, маємо ще багато чого розповісти про Ейнштейна. Дивись відео: