Фаза Місяця може допомогти знайти споріднену душу в тіктоці: цікавий тренд збурив мережу

Новий тренд тіктока пропонує користувачам порівнювати фази Місяця в день свого народження, щоб визначити, чи є вони спорідненими душами. Тренд продовжує насправді давню астрологічну історію про зв'язок між коханням і Місяцем.

Тренд працює так: користувачі зсувають разом фази свого народження, і якщо виходить цілий Місяць, то – вони соулмейти (споріднені душі). Люди знімають відео, як відбувається цей процес, а потім завантажують у мережу.

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Фаза Місяця і їхній "вплив" на стосунки

Звучить все це дуже добре і дуже просто, але, на жаль чи на щастя, правдою не є.

Тренд на пошуки спорідненої душі за фазами Місяця – це старе вино в нових пляшках. Поворот до астрологічних знаків, можливо, щоб знайти відчуття наукової легітимності. Він грає на магічному мисленні й забезпечує певний психологічний комфорт. Плюс – має всі ознаки типового тренду тіктока, серед яких і створення гри з чогось особистого і важливого для користувачів – наприклад, з імені, рідного міста, обличчя або дати народження,

– пояснив заступник редактора наукового журналу Skeptical Inquirer Бен Радфорд.

При цьому в тренді немає будь-якого реального логічного зв'язку між фазою Місяця і сумісністю особистостей або стосунків.



Фази Місяця – наочне порівняння / Ілюстрація NASA

Цифри не сходяться

За даними NASA, Місяць має 8 фаз: 4 основні (молодик, перша чверть, повня, остання чверть) та 4 проміжні. Тобто:

Якщо це єдиний критерій відбору для визначення сумісності, то реальних категорій людей має бути лише 8. І є лише 4 можливі комбінації для створення "цілого Місяця": молодик плюс повня, третя чверть і перша чверть, низхідний випуклий Місяць і висхідний півмісяць, а також висхідний випуклий Місяць і низхідний півмісяць. Оце й усе.

для створення "цілого Місяця": молодик плюс повня, третя чверть і перша чверть, низхідний випуклий Місяць і висхідний півмісяць, а також висхідний випуклий Місяць і низхідний півмісяць. Оце й усе. На Землі живуть понад 8 мільярдів людей, а це означає, що якщо одна певна категорія сумісна лише з однією іншою категорією, то кожна людина повинна мати близько мільярда можливих "споріднених душ". А якщо це так, то виникає питання: навіщо взагалі звертатися до додатка, щоб знайти соулмейта?

А проте у тіктоці є багато історій від закоханих "місячних половинок", які переконують, що цей тренд може виявитися дієвим. Що ж, природно, що пари, яким пощастило отримати "цілий місяць", мають більше шансів опублікувати успішний результат, ніж люди, незадоволені своїм результатом, які просто відкидають його і продовжують свій день.

Що ж, щонайменше один реальний позитивний наслідок у цього тіктоківського тренду очевидний: люди вивчають фази Місяця та розуміють, які вони на вигляд. А стосунки люди можуть скласти чудові, навіть якщо фази Місяця не збігаються.

"Астрономія – це наукове вивчення всього, що розташоване в космічному просторі. Астрономи та інші вчені знають, що зірки, віддалені на багато світлових років, у жоден спосіб не впливають на звичайну діяльність людей на Землі. Астрологія – це дещо інше. Це віра в те, що розташування зірок і планет може впливати на людські події. Це не вважають наукою".