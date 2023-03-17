Тренд работает так: пользователи сдвигают вместе фазы своего рождения, и если выходит целая Луна, то – они соулмейты (родственные души). Люди снимают видео, как проходит этот процесс, а затем загружают в сеть.

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Фаза Луны и их "воздействие" на отношения

Звучит все это очень хорошо и очень просто, но, к сожалению или к счастью, правдой не является.

Тренд на поиски родственной души по фазам Луны – это старое вино в новых бутылках. Возврат к астрологическим знакам, возможно, чтобы найти ощущение научной легитимности. Он играет на магическом мышлении и обеспечивает определенный психологический комфорт. Плюс – имеет все признаки типичного тренда тиктока, среди которых и создание игры из чего-то личного и важного для пользователей – например, из имени, родного города, лица или даты рождения,

– объяснил заместитель редактора научного журнала Skeptical Inquirer Бен Радфорд.

При этом в тренде нет какой-либо реальной логической связи между фазой Луны и совместимостью личностей или отношений.



Фазы Луны – наглядное сравнение / Иллюстрация NASA

Цифры не сходятся

По данным NASA, Луна имеет 8 фаз: 4 основных (новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть) и 4 промежуточных. То есть:

Если это единственный критерий отбора для определения совместимости, то реальных категорий людей должно быть всего 8. И есть только 4 возможных комбинации для создания "целой Луны": новолуние плюс полнолуние, последняя четверть и первая четверть, убывающая выпуклая Луна и растущий полумесяц, а также растущая выпуклая Луна и убывающий полумесяц. Вот и все.

для создания "целой Луны": новолуние плюс полнолуние, последняя четверть и первая четверть, убывающая выпуклая Луна и растущий полумесяц, а также растущая выпуклая Луна и убывающий полумесяц. Вот и все. На Земле живет более 8 миллиардов человек, а это значит, что если одна определенная категория совместима только с одной другой категорией, то каждый человек должен иметь около миллиарда возможных "родственных душ". А если это так, то возникает вопрос: зачем вообще обращаться к приложению, чтобы найти соулмейта?

Однако в тиктоке есть много историй от влюбленных "лунных половинок", убеждающих, что этот тренд может оказаться действенным. Что ж, естественно, что пары, которым посчастливилось получить "целую Луну", имеют больше шансов опубликовать успешный результат, чем люди, недовольные своим результатом, просто отвергающие его и продолжающие свой день.

Что ж, по меньшей мере одно реальное положительное последствие у этого тиктоковского тренда очевидно: люди изучают фазы Луны и понимают, как они выглядят. А отношения люди могут составить чудесные, даже если фазы Луны не совпадают.

Обрати внимание на это сообщение NASA: "Астрономия – это научное изучение всего, что есть в космическом пространстве. Астрономы и другие ученые знают, что звезды, отдаленные на многие световые годы, никак не влияют на обычную деятельность людей на Земле. Астрология – это несколько другое. Это вера в то, что расположение звезд и планет может оказывать влияние на человеческие события. Это не считают наукой".