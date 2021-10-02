Фітнес-модель Люсія Яворчекова потішила мережу гарячими фото без білизни

2 жовтня 2021 , 04:43
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Джерело:

інстаграм Люсії Яворчекової

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Люсія Яворчекова. Фітнес-модель регулярно викладає на своєму інстаграмі кадри, які миттєво стають топовою темою для обговорення. Не став винятком й один з її останніх постів. А все тому, що перед підписниками вона постала без спідньої білизни.

На серії спокусливих кадрів, які з'явилися на сторінці Люсії Яворчекової, вона знялася у накидці в сіточку. Особливої пікантності образу красуні додає той факт, що перед камерою вона позувала узагалі без спідньої білизни, прикриваючи оголені груди.

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Пікантні світлини шалено сподобалися підписникам Люсії Яворчекової. Про це свідчить майже 70 тисяч лайків, а також безліч коментарів, які залишили під її постом:

  • "Неймовірна";
  • "Справжня богиня";
  • "Фантастична краса";
  • "Ти моя улюблена королева";
  • "Розкішна й елегантна, Люсіє";
  • "Фантастичні фото";
  • "Красива та сексуальна";
  • "Надзвичайно приголомшлива леді";
  • "Твій стиль заворожує".


Люсія Яворчекова знялася в еротичному образі без білизни / Фото з інстаграму Яворчекової


Люсія Яворчекова знялася в еротичному образі без білизни / Фото з інстаграму Яворчекової

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Нам теж шалено подобається Люсія Яворчекова. Тож ми рекомендуємо підписатися на фітнес-модель. Ти ж не хочеш пропустити свіженькі гарячі фото красуні?

Автор: Назарій Лазур