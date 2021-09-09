Фітнес-модель Люсія Яворчекова у спідній білизні спокусила своїх підписників

Давненько Люсія Яворчекова не викладала нічого пікантного у мережі. Тож для нас справжнім святом став останній пост фітнес-моделі. На ньому красуня позує у вишуканій спідній білизні, яка виграшно підкреслює її спокусливі форми. Гайда насолоджуватися світлиною разом з Men 24!

Фото, на якому Люсія Яворчекова позує у білому комплекті спідньої білизни, зроблене під час відпочинку у Тулумі. Ох, хотіли б ми бути поруч з фітнес-моделлю, а не насолоджуватися вибриками вересневої погоди.

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Підписникам Люсії теж шалено сподобався кадр красуні. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Люблю тебе";

"Яка ж ти красива";

"Справжня богиня";

"Ти бездоганна дівчина";

"Дівчина з моїх мрій";

"Ці вигини зводять з розуму";

"Вау, ти нагадуєш ангела";

"Надзвичайно жіночна";

"Мила, сексуальна і дуже приваблива".



Люсія Яворчекова у спідній білизні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

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Ми теж не приховуватимемо той факт, що Люсія Яворчекова подобається нам шалено. З цієї ж причини закликаємо тебе підписатися на фітнес-модель. Підозрюємо, попереду на нас очікує ще більше спокусливих фото від красуні!