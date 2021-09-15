Фітнес-модель Жозефіна Форсберг показала груди у відвертому образі
Джерело:інстаграм Жозефіни Форсберг
Цього разу під нашим прицілом Жозефіна Форсберг. Сексуальна шведська фітнес-модель виклала серію світлин, на яких вона позує у відвертому образі. Цими кадрами можна милуватися вічність. Тож ми на Men 24 рекомендуємо долучитися до нас!
На світлинах, які шалено припали до душі підписникам Жозефіни Форсберг, вона позує у відвертому купальнику, а також порваних джинсах. Що стосується купальника, то він привертає максимум уваги, адже кожен може помилуватися бюстом красуні.
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"Вересень здається новим серпнем", – написала вона під публікацією.
Підписникам Жозефіни Форсберг шалено сподобалися фотографії. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Люблю твою атмосферу";
- "У тебе надзвичайний вигляд";
- "Мені подобається твій стиль";
- "Красива дівчина";
- "Дуже гаряча";
- "Сексуальна краля";
- "Дівчина з моєї мрії";
- "Круті фото";
- "Така спокуслива та чуттєва".
Жозефіна Форсберг показала груди у сміливому образі / Фото з інстаграму Форсберг
Жозефіна Форсберг показала груди у сміливому образі / Фото з інстаграму Форсберг
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Слідкувати за Жозефіною Форсберг в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на шведську модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!