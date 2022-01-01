"Гаряча подружка у Санти": ведуча Даша Савіна знялася у Буковелі у відвертому купальнику
Джерело:інстаграм Даші Савіної
Давненько ми не заглядали до Даші Савіної в інстаграм, а дуже дарма. Красуні часу дарма не гаяла, викладаючи гарячі фото для своїх підписників.
Ведуча відпочиває у Буковелі. Тож не дивно, що вона ділиться зі своїми підписниками ефектними кадрами. Але ніхто не очікував, що Даша Савіна перевтілиться на ефектну Снігурочку у відвертому купальнику.
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"Невелика фотосесія у перервах між сауною, джакузі та чаном у прекрасній сімейній компанії", – написала вона під публікацією.
Будемо відвертими, на світлини Даші Савіної дивитися холодно. Але це не заважає нам милуватися спокусливими формами ведучої. З нами, до слова, солідарні підписники красуні. Вони засипали її лайками, а також коментарями:
- "Наука каже, що ви найкрасивіша на планеті";
- "Фантастична крихітка";
- "Такі чудові, ефектні та неймовірно прекрасні фотографії";
- "Ти надзвичайна жінка";
- "Гаряча подружка у Санти";
- "Приваблива та сексуальна";
- "Надзвичайно чарівна";
- "Дивитися на такі фото – суцільне задоволення";
- "Нереальна красуня".
Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної
Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної
Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної
Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної
Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної
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Нам надзвичайно подобається Даша Савіна. Тебе ж ми закликаємо підписатися на українську ведучу. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто матиме можливість милуватися її гарячими фото. А їх, повір, буде ще дуже і дуже багато!