"Гаряча подружка у Санти": ведуча Даша Савіна знялася у Буковелі у відвертому купальнику

Давненько ми не заглядали до Даші Савіної в інстаграм, а дуже дарма. Красуні часу дарма не гаяла, викладаючи гарячі фото для своїх підписників.

Ведуча відпочиває у Буковелі. Тож не дивно, що вона ділиться зі своїми підписниками ефектними кадрами. Але ніхто не очікував, що Даша Савіна перевтілиться на ефектну Снігурочку у відвертому купальнику.

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"Невелика фотосесія у перервах між сауною, джакузі та чаном у прекрасній сімейній компанії", – написала вона під публікацією.

Будемо відвертими, на світлини Даші Савіної дивитися холодно. Але це не заважає нам милуватися спокусливими формами ведучої. З нами, до слова, солідарні підписники красуні. Вони засипали її лайками, а також коментарями:

"Наука каже, що ви найкрасивіша на планеті";

"Фантастична крихітка";

"Такі чудові, ефектні та неймовірно прекрасні фотографії";

"Ти надзвичайна жінка";

"Гаряча подружка у Санти";

"Приваблива та сексуальна";

"Надзвичайно чарівна";

"Дивитися на такі фото – суцільне задоволення";

"Нереальна красуня".



Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної



Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної



Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної



Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної



Гарячі фото Даші Савіної розбурхали мережу / Фото з інстаграму Савіної

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Нам надзвичайно подобається Даша Савіна. Тебе ж ми закликаємо підписатися на українську ведучу. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто матиме можливість милуватися її гарячими фото. А їх, повір, буде ще дуже і дуже багато!