"Горячая подружка у Санты": ведущая Даша Савина снялась в Буковеле в откровенном купальнике

1 января 2022 , 04:28
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Источник:

инстаграм Даши Савиной

Давненько мы не заглядывали к Даше Савиной в инстаграм, а очень зря. Красавицы времени зря не теряла, выкладывая горячие фото для своих подписчиков.

Ведущая отдыхает в Буковеле. Не удивительно, что она делится со своими подписчиками эффектными кадрами. Но никто не ожидал, что Даша Савина превратится в эффектную Снегурочку в откровенном купальнике.

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"Небольшая фотосессия в перерывах между сауной, джакузи и чаном в прекрасной семейной компании", – написала она под публикацией.

Будем откровенны, на фотографии Даши Савиной смотреть холодно. Но это не мешает нам любоваться соблазнительными формами ведущей. С нами, к слову, солидарные подписчики красавицы. Они засыпали ее лайками, а также комментариями:

  • "Наука говорит, что вы самая красивая на планете";
  • "Фантастическая крошка";
  • "Такие замечательные, эффектные и невероятно прекрасные фотографии";
  • "Ты удивительная женщина";
  • "Горячая подружка у Санты";
  • "Привлекательная и сексуальная";
  • "Чрезвычайно волшебная";
  • "Смотреть на такие фото – сплошное удовольствие";
  • "Нереальная красотка".


Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной


Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной


Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной


Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной


Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной

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Нам очень нравится Даша Савина. Тебя мы призываем подписаться на украинскую ведущую. Это позволит тебе быть одним из первых, кто сможет любоваться ее горячими фото. А их, поверь, будет еще очень и очень много!

Автор: Назарій Лазур