Сексуальність зашкалює: 3 найспокусливіші українські спортсменки знялися на одному фото

Українські спортсменки вражають не лише своїми досягненнями. Вони ще й надзвичайно красиві та сексуальні. Це нам доводять на власному прикладі наші нові героїні: Юлія Левченко, Дарія Білодід, а також Ірина Геращенко. Троє спокусливих зірок українського спорту знялися на спільному фото!

Якщо тебе уже добряче стомили зірки шоубізнесу, то ми вирішили трішки урізноманітнити твою стрічку. І в цьому нам допоможуть справжні секс-зірки українського спорту. Мовиться про Юлію Левченко, Дарію Білодід, а також неймовірну Ірину Геращенко.

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Якось так історично сталося, що вони зустрілися на зборі у Туреччині. Тож гріх було не зробити фото, на якому можна відразу ж побачити двох чемпіонок зі стрибків у висоту, а також чемпіонки світу з дзюдо.



Фото на своєму інстаграмі виклала Дарія Білодід / Фото з інстаграму Білодід

Світлину на своїй сторіс опублікувала Дарія Білодід, а потім її собі запостили вже решта дівчат. Нас поява цього тріо на спільному фото надихнула прогулятися сторінками спортсменок в інстаграмі. Тож лови ще порцію гаряченького від них. Гарантуємо, тобі сподобається!

Гарячі фото Юлії Левченко:

Гарячі фото Дарії Білодід:

Гарячі фото Ірини Геращенко:

Гайда підписуватися на сексуальних українських спортсменок. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від них?

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