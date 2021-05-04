Як показує практика, море змушує людей роздягатися. І якщо ми витягаємо з шафи свої улюблені плавки, то красуні вбираються у круті купальники. Але зірки завжди діють на випередження. От як, наприклад, Ірина Сопонару. Якщо напередодні вона знялася у купальнику, то цього разу вирішила зробити фото топлес.
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"Океан всередині", – написала вона під постом, прикриваючи свої голі груди.
Підписникам Ірини Сопонару шалено сподобалося нове фото красуні. Тож не дивно, що вони не лише поставили безліч лайків, а й буквально засипали красуню коментарями:
- "Яка красива";
- "Краса, яку не можна описати словами";
- "Оце просто супер";
- "Сексуальна богиня";
- "Чарівне тіло";
- "Гаряча штучка";
- "Яка спокуса";
- "Більше б таких фотографій";
- "Сміливо";
- "Нема слів".
Ми теж не очікували побачити таке фото у своїй стрічці в інстаграмі. Тож свій лайк ми вже поставили. Тепер твоя черга поставити царський лайк Ірині Сопонару, а також підписатися на красуню. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від актриси.
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