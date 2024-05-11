Гарячий шоколад – улюблений напій перед сексом серед дорослих, згідно з опитуванням, і ось чому
Джерело:Mirror
Звичайний гарячий напій, який багато хто з нас п'є перед сном, насправді може позитивно вплинути на сексуальне життя. Це і про створення гарного настрою, і про підвищення витривалості.
А мовиться тут про гарячий шоколад – який варто вжити перед тим, як лягти в ліжко зі своєю парою. Згідно з опитуванням, цей напій є найпопулярнішим перед сексом серед дорослих.
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Гарячий шоколад перед сексом – чудова ідея
Ось які дані зібрав сайт знайомств Illicit Encounters, що опитав 2000 дорослих про те, чи є у них улюблений напій перед сексом.
- 19%, майже кожен п'ятий, опитаних сказали, що люблять теплий шоколадний напій перед сексом.
- Що цікаво, майже стільки ж заявили, що ніколи не беруться за справу, не випивши спочатку чашку чаю.
- Ще 12% сказали, що їм подобається щось алкогольне.
- А чашка теплого молока, яка допомагає розслабитися, посіла четверте місце – 10%.
- Некласичні чаї, м'ятний і ромашковий, як і кава, також у списку лідерів.
- А от 5% респондентів сказали, що нічого не люблять більше перед будь-яким напруженим заняттям, ніж звичайну склянку води.
На Illicit Encounters не були шоковані тим, що гарячий шоколад очолив опитування, адже шоколад – це афродизіак, тому чашечка пізно ввечері справді має сенс.
Він містить амінокислоту L-аргінін, яка посилює чутливість під час близькості. А ще шоколад може посилити кровообіг і спрямувати оксид азоту до ерогенних зон, що посилює реакцію на дотики.Зверни увагу: більшість сумішей гарячого шоколаду виготовляють з молочним шоколадним порошком. Та якщо хочеш максимізувати свою сексуальність за допомогою шоколаду, краще обрати темний.
Річ у тім, що там більше L-аргініну, здатного знизити кров'яний тиск і поліпшити стан серця, що своєю чергою може підвищити витривалість до інтенсивних інтимних стосунків.
Окрім наукових переваг, які шоколад може мати для нашого сексуального життя, ці ласощі ще й створюють нам гарний настрій. Шоколад містить фенілетиламін, також відомий як "хімікат романтики", що посилює почуття ейфорії та статевий потяг. А все це дуже важливо, щоб почуватися добре у спальні.