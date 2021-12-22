Гола Белла Хадід показала, як потрібно носити ремінь Calvin Klein
Джерело:інстаграм Белли Хадід
Давненько ми не заглядали до Белли Хадід в інстаграм, а тут таке. Супермодель вирішила не на жарт розбурхати своїх підписників. А зробила вона це за допомогою голих фото.
Відразу ж зауважимо, що Белла Хадід знялася для реклами ременів Calvin Klein. І, здавалося б, вона могла б просто приміряти їх. Але це було б занадто нудно. Тож модель вирішила показати, як ще можна носити стильний аксесуар.
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Гарячі фото Белли Хадід вразили не лише нас, а й її підписників. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Прихильники красуні буквально засипали її компліментами, оспівуючи її красу та спокусливі вигини:
- "Ось де усі мої ремені ділися";
- "Це дуже і дуже гаряче";
- "Твої фото надзвичайно круті";
- "Я закоханий у тебе";
- "Справжня принцеса";
- "Приголомшлива красуня";
- "Твоя бездоганність не знає меж";
- "Чому ти настільки розкішна?";
- "Ці світлини збуджують кожного, хто їх побачить".
Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід
Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід
Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід
Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід
Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід
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Белла Хадід викликає непідробний захват. А ще нам подобається, що на своїй сторінці вона показує реальне модельне життя. Ти зможеш побачити не лише пафосні фото з подіумів, а й цікаві кадри з бекстейджу. Тож підпишися на супермодель, не зволікай!