Гола Белла Хадід показала, як потрібно носити ремінь Calvin Klein

Давненько ми не заглядали до Белли Хадід в інстаграм, а тут таке. Супермодель вирішила не на жарт розбурхати своїх підписників. А зробила вона це за допомогою голих фото.

Відразу ж зауважимо, що Белла Хадід знялася для реклами ременів Calvin Klein. І, здавалося б, вона могла б просто приміряти їх. Але це було б занадто нудно. Тож модель вирішила показати, як ще можна носити стильний аксесуар.

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Гарячі фото Белли Хадід вразили не лише нас, а й її підписників. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Прихильники красуні буквально засипали її компліментами, оспівуючи її красу та спокусливі вигини:

"Ось де усі мої ремені ділися";

"Це дуже і дуже гаряче";

"Твої фото надзвичайно круті";

"Я закоханий у тебе";

"Справжня принцеса";

"Приголомшлива красуня";

"Твоя бездоганність не знає меж";

"Чому ти настільки розкішна?";

"Ці світлини збуджують кожного, хто їх побачить".



Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід



Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід



Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід



Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід



Белла Хадід знялася в ефектній рекламі Calvin Klein / Фото з інстаграму Хадід

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Белла Хадід викликає непідробний захват. А ще нам подобається, що на своїй сторінці вона показує реальне модельне життя. Ти зможеш побачити не лише пафосні фото з подіумів, а й цікаві кадри з бекстейджу. Тож підпишися на супермодель, не зволікай!